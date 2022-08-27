"Я здесь только месяц, а уж мысли возникают ногу себе прострелить" — оккупант ищет вариант, как сбежать с войны

Российский военный в разговоре с девушкой выразил желание прострелить ногу или сломать себе руку, чтобы уехать домой.

Главное управление разведки МО Украины опубликовало запись разговора русского солдата с девушкой.

"У меня здесь часто такие мысли возникают, это конечно бред, я такого не сделаю. Но типа в голове постоянно – ногу себе прострелить", - рассуждает солдат РФ.

На что девушка отвечает, что тоже думала о таком варианте.

Но, по словам оккупанта, такой вариант – "нерабочий", пулю вытащат, залатают и обратно.

Российский захватчик также обдумывал сломать себе руку, на что девушка предлагает более легкий вариант.

"Сломай себе палец и все", – говорит она.

"Не, с пальцем не отправят. Не понятная фигня, но я надеюсь, что скоро закончится. Просто все уже надоело, крышу рвет, хочется домой. Невозможно эту фигню терпеть, хотя я тут только месяц, а пацаны уже по шесть месяцев", – жалуется русский солдат.

Напомним, в так называемой "ДНР" признают четкие попадания ВСУ по вражеским складам (перехват).

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