"Я жив. Не дождутся": Михаил Гаврилюк отреагировал на слухи о своей смерти на войне

В понедельник пропагандистские СМИ распространили информацию о якобы смерти экс-депутата Гаврилюка под Бахмутом.

Бывший нардеп Михаил Гаврилюк лично опроверг фейк российской пропаганды о якобы своей смерти под Бахмутом на Донетчине.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Спешу утешить скучающих и разочаровать тех, кто радовался. Я жив. Не дождутся. Спасибо за беспокойство всем, кто волновался. Я это очень ценю. Наверное, должны сделать выводы относительно нашей информационной гигиены", – говорится в сообщении.

Однако Михаил Гаврилюк подтвердил смерть своего собрата еще со времен АТО из батальона "Золотые Ворота".

Фейк о смерти Гаврилюка

В понедельник, 2 января, пропагандистские СМИ РФ распространили сообщения о якобы гибели экс-нардепа Михаила Гаврилюка под Бахмутом.

В комментарии для ТСН.ua крестный отец жены Гаврилюка Мирослав сразу опроверг эту информацию.

Впоследствии жена Михаила Ярина Гаврилюк также опровергла фейк о смерти мужа.

Напомним, ранее российские пропагандисты "похоронили" Ивана Мартынова, более известного как "Четкего пацу из Ровно".

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