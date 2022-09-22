"Я жив": родные защитников "Азовстали" рассказали о первых звонках воинов после обмена

Родные отважных защитников "Азовстали" рассказали о первых минутах, когда узнали об освобождении их близких, и первых разговорах с ними после обмена. Сейчас их переполняют эмоции, но они призывают не прекращать борьбу, ведь в плену остается еще много наших воинов, защищавших Украину.

Об этом они рассказали в комментарии "Голосу Америки".

Как рассказала Екатерина Прокопенко, жена "Рэдиса", муж позвонил ей как только достиг безопасной зоны и встретился с группой, с начальником ГУР Минобороны Кириллом Будановым.

"Набрал меня, 3 секунды, сказал: "Катя, я жив, все хорошо. Еще созвонимся". Эмоции переполняют, и по голосу, вроде бы все хорошо, но увидела на брифинге, как он выглядит... У меня просто только эмоции...То, как он сейчас выглядит, я боюсь представить, что с ним там делали, и вообще что дальше... Последний разговаривали в мае. Поэтому хоть что-нибудь, увижу его скоро", — говорит Екатерина.

Мама защитника Ильи Самойленко также говорит, что у нее были удивительные ощущения, когда позвонил по телефону сын и сообщил, что наконец-то в Украине. Женщина вспомнила, что у нее были такие же ощущения, когда Илья позвонил ей после ранения, рассказал, что сам вытащил трубку, которую ему вставили для дыхания, и говорил будто не своим голосом.

"И я не могла поверить, что это он. Радовалась, Плакала, смеялась, как сегодня", — сказала женщина и продолжила, — "Очень коротко, с чужого номера, просто сказал, что он уже в Украине, скоро приедет домой. Но смешанные ощущения, потому что очень много наших еще там осталось, в плену, конечно, за них надо продолжать бороться".

Екатерина Прокопенко подчеркнула, что в Конгрессе, Сенате, на всех переговорах вопрос возвращения пленных должен быть на политической повестке постоянно.

"На любых переговорах, соглашениях, постоянно. Возвращение бойцов - это в первую очередь. Потому что ценности человеческой жизни в 21 веке должны быть на повестке дня на самом главном уровне. Надо бороться за жизнь, за возвращение домой", - отметила Екатерина Прокопенко.

Напомним, что 21 сентября произошел исторический обмен пленными – Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова" (фото).

200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

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