"Я жив. Ты не передумала выходить за меня?": щемящая история любви освобожденного бойца с острова Змеиный

Военный Валерий Закаблук нес службу на острове Змеиный, затем попал в плен к россиянам, но в апреле был освобожден. После этого он и его возлюбленная наконец-то смогли жениться.

Валерий познакомился с любимой во время учебы в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Впервые Валерий увидел Владислава на матче баскетбольной команды, которую она поддерживала как черлидер. В течение нескольких месяцев курсант ходил на игры и заглядывался на девушку, потом наконец решился подойти и познакомиться. Полтора года назад началась история их любви. Валерий часто приглашал девушку на прогулки, дарил ей цветы и преподносил приятные сюрпризы.

Об этом сообщает Gazeta.pl.

Впереди у парня был отпуск, который собирался провести в родном селе на Полтавщине. После нее военный уехал на службу в Одессу, а уже через месяц решил сделать предложение любимому. Сделал он ее на железнодорожном вокзале, когда она приехала к нему. Парень держал букет полевых цветов и, встретив Владу, встал на колено, протянул ей обручальное кольцо и спросил: "Ты выйдешь за меня?" Она без колебаний согласилась. В августе 2021 года молодожены планировали расписаться, но в силу некоторых обстоятельств перенесли это событие.

Валерий попал в российский плен

В начале этого года Валерия вместе с другими воинами 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр адмирала Михаила Остроградского отправили на остров Змеиный, который враг начал обстреливать в первый же день полномасштабного вторжения. Все, что происходило потом, 20-летняя Владислава вспоминает, не сдерживая слез.

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"Сначала в сети появилась информация, что все воины, защищавшие границу на Змеином, погибли — говорит она. — Через несколько дней стало известно, что они попали в плен. Все это было очень тяжело выдержать. А я на тот момент уже была беременна...", — вспоминает девушка.

"Ты не передумала выходить за меня? Станешь моей женой?"

Первого апреля бойцы вернулись из плена. "Я жив", — первые слова, которые сказал Валерий своей любимой по телефону после увольнения.

"Валера был в тяжелом состоянии — как моральном, так и физическом. Сказывалась контузия, которую испытал на Змеином". Но все это не изменило планов молодого офицера, ведь сразу же после возвращения он спросил любимую: "Ты не передумала выходить за меня? Становишься моей женой?", — рассказывает Владислава.

Организацию церемонии взяли на себя бойцы 229-го отдельного батальона 127-й бригады ТРО. На подготовку к свадьбе у них было всего полтора суток.

Жданов: Россияне оккупировали Змеиный остров, угроза с моря для Украины растет - ТСН

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