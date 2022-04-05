"Я живу этим": Зеленский сообщил, чем вдохновляется во время войны

Зеленский говорит, что сначала он не понимал, как оккупанты могут совершать такие зверства, но потом у него каждый день начал накапливаться гнев.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился чем вдохновляется во время войны.

Об этом украинский лидер сказал 5 апреля во время интервью украинским СМИ.

По словам президента, его вдохновляет семья, но из-за войны сейчас он мало общается с женой и детьми. Кроме того, говорит Зеленский, его вдохновляют вера в победу Украины над российскими оккупантами, а также гнев и ненависть к путинским палачам.

"Семья вдохновляет. 5+5 программа называется у нас. Где-то 5 мин утром и 5 мин вечером – вот и все наше общение. Гнев вдохновляет. У меня гнев не из Бучи. Это трагедия, но мы видели некоторые вещи с первого дня Сначала я не мог понимать как так можно, а потом параллельно ежедневное накопление гнева, но оно вдохновляет. Самое главное, чтобы ты по гневу не делал какие-то выводы, какие-то шаги. Потому что от тебя зависит многое и много людей. Ты не можешь себе позволить тратить время на результаты твоего гнева. Ненависть вдохновляет. Говорят, чтобы нельзя, чтобы у человека было такое ощущение, особенно у верующего человека, да простят, я живу этим. Ну и велика вера в победу, велика вера, что мы их разорвем", – рассказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о личной жизни и общении с семьей в условиях войны.

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