"Я знаю, что чувствуют дети и взрослые, оказавшиеся в ловушке войны": гендиректор ВОЗ прибыл в Украину

"Я знаю, что чувствуют дети и взрослые, оказавшиеся в ловушке войны": гендиректор ВОЗ прибыл в Украину

Гендиректор ВОЗ приехал с рабочим визитом в Украину. Он намерен оценить, как можно увеличить поддержку со стороны организации.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус приехал с рабочим визитом в Украину.

"Прибыл в Украину. Будучи ребенком войны, я знаю, что чувствуют дети и взрослые, оказавшиеся в ловушке этой войны. Я хочу оценить, как ВОЗ может увеличить нашу поддержку им", — написал он в Twitter.

По его словам, он встретится с сотрудниками ВОЗ в Украине, выполняющими колоссальную работу в чрезвычайно сложных условиях.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения на следующей неделе рассмотрит резолюцию с осуждением России из-за войны, которую развязал Кремль в Украине. Этот документ может содержать решение о закрытии крупного регионального офиса ВОЗ в Москве.

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