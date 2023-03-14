"Я знаю, что сказать": Трамп снова заявил, что закончит российскую войну против Украины

Бывший президент США заявил, что мир ждет третья мировая война, если его снова не изберут президентом.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он "добьется окончания катастрофической войны" России против Украины, если снова возглавит белый дом.

Об этом информирует издание The Guardian.

"Прежде чем я прибуду в Овальный кабинет, я достигну окончания катастрофической войны между Россией и Украиной... Я знаю, что сказать", — заверил он.

Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин решил начать вооруженную агрессию против Украины из-за неудавшегося вывода американских войск с территории Афганистана, состоявшегося в августе 2021 года.

Также он заявил, что мира ждет третья мировая война, если не начать быстро действовать.

"У нас будет третья мировая война, если что-то не произойдет быстро. Я единственный кандидат, который может дать это обещание: я не допущу третьей мировой войны", — сказал он.

Напомним, ранее Трамп заявил, что он " позволил бы Москве захватить определенные территории Украины ", которые он назвал русскоязычными, чтобы закончить российскую агрессию против Украины.

Отметим, что вице-президент в администрации бывшего президента США Дональда Трампа Майк Пенс подверг критике противников помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что в скором времени планирует поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином. Однако он точно не сказал, когда именно.

Кроме того, ранее информировали, что китайский лидер Си Цзиньпин планирует впервые с начала полномасштабного российского вторжения провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита в Москву, где он встретится с диктатором Владимиром Путиным.

Также ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели встречу в Сан-Диего, во время которой обсудили дальнейшую поддержку Украины, а также угрозы со стороны Китая.

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