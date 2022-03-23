"Я знаю, что такое быть соседом России": финн продает свою картину Бенкси, чтобы помочь киевскому "Охматдету"

Аукцион, где проходят торги, предлагает перевести средства и на прямую для больницы.

Искусство ради самой большой детской больницы Украины. Предприниматель из Финляндии через аукционный дом в Лондоне продает картину известного художника на псевдо Бэнкси, чтобы собрать деньги для клиники Охматдет.

Об этом отмечают корреспонденты ТСН.

Речь идет об одном из самых известных антивоенных полотнищ — Солдаты Бенкси. У этого рисунка есть немало копий, продается экземпляр с подписью автора. Аукционный шаг – 20 тысяч фунтов. Кто не может себе позволить пожертвовать такую сумму, можно переводить деньги напрямую больнице.

На рисунке изображены два солдата, один из которых направляет оружие в цель, а другой – рисует знак мира. Продлится аукцион до 27 марта, а первый большой вклад — говорят менеджеры акции — внес кто-то из граждан Украины. Для инициатора благотворительной акции – финна Пану Луукки – российская агрессия в Украине имеет и персональную историю.

«Я финн и оба мои родители потеряли свое родительское жилье в Карелии из-за действий России после Второй мировой. Так что я знаю, что такое – быть соседом России. Но есть еще другой аспект – вы боретесь не только за свою родную страну. Вы, украинцы, боретесь за свободу всей Европы. И все, кто разделяет такие ценности, должны помочь вам в этой борьбе. Поэтому мы подумали — кому больше всего нужна помощь от этого аукциона — и Шарлотта с ее командой нашли «Охматдет», больницу, которая делает просто невероятную работу в эти сложные времена, я даже не могу подобрать слова», — отмечает владелец картины, предприниматель из Финляндии Пану Луукка.

Владелец знаменитой картины Бэнкси рассказал, почему решил продать произведение ради украинцев

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