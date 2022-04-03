Ячмень, горох, овес: в Полтавской области начали посевную кампанию

Посевная должна завершиться к концу мая.

Аграрии Полтавщины начали посевную кампанию в регионе. Посевную должны завершить до конца мая.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

Он отметил, что Полтавщина продолжает работать, несмотря на обстрелы россиян.

"Между воздушными тревогами хорошая новость. Аграрии Полтавщины начали посевную кампанию. Ячмень, горох, овес, пшеница. Мы готовы обеспечить продовольственную безопасность — наши аграрии работают за двоих", — сказал он.

По его словам, посев ранних культур продлится ориентировочно до 15 апреля, а посевная должна завершиться до 25 мая.

Напомним, в 20 областях Украины началась посевная.

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