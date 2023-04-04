"Ядерка" на территории Беларуси может заставить Запад ослабить санкции против Лукашенко – эксперт

Диктатор Александр Лукашенко 31 марта заявил, что в Беларуси могут разместить ядерное оружие, "если потребуется". Он подчеркнул, что "ни перед чем не остановится".

Главная редактор белорусского сайта "Хартия`97" Наталья Радина в эфире телеканала FREEDOM объяснила, зачем Путин и Лукашенко затеяли эту игру.

"Лукашенко давно просит разместить ядерные ракеты на территории Беларуси. Более активно он начал это делать в 2021 году. В течение прошлого года также несколько раз звучали его заявления о необходимости размещения ракет на территории Беларуси. Путин действительно сказал, что пошел на этот шаг по просьбе белорусского диктатора. Я бы не называла это игрой, потому что это довольно опасное дело. С одной стороны, можно сказать, что это будет шантаж. Как заявил посол России в Беларуси Борис Грызлов, ракеты будут размещены непосредственно у западных границ так называемого союзного государства с Литвой и Польшей. Но нельзя исключать, что в какой-то критический момент эти ракеты будут использованы для нанесения удара по территории Украины", – пояснила она.

Ряд экспертов по международной политике говорят о том, что Китай, выступая против такого шага, не позволит России перекинуть свое ядерное вооружение частично на территорию Беларуси. Наталья Радина отметила, что это заявление Путина прозвучало 25 марта, после его встречи с китайским лидером.

"Мы не знаем, о чем они на самом деле договаривались. Да, было заявление с месседжем о нераспространении ядерного оружия. Но тем не менее Путин пошел на этот шаг. Я не видела никаких заявлений Китая, осуждающих это решение, после заявления кремлевского диктатора. Поэтому это очень опасный шаг, и его нужно серьезно обсуждать: последствия могут быть самыми серьезными, поскольку это вообще осложняет всю ситуацию в регионе, и в первую очередь это представляет угрозу и Украине, и, конечно, странам НАТО – Литве и Польше. Я нахожусь в Варшаве и знаю, что поляки очень озабочены этим шагом", — отметила эксперт.

Однако, по словам Радиной, кроме поляков, таким решением Лукашенко также озабочены и сами белорусы. Они понимают, насколько опасно размещение тактических ядерных ракет на территории Беларуси, а тем более их использование.

"И это каким-то образом, конечно же, укрепляет сегодня позиции нелегитимного диктатора Лукашенко, и об этом говорит сегодня весь мир. Но тем не менее, если у этой обезьяны будет ядерная ракета, то это каким-то образом может напугать, в частности, и западных политиков, которые будут опасаться оказывать жесткое противостояние диктатуре Лукашенко, потому что мы видим, что сегодня даже не обсуждаются санкции в отношении белорусской диктатуры, и вот уже более года, если точнее, год – в последний раз в апреле 2022 года вводились экономические санкции против диктатуры Лукашенко. И эти санкции больше не вводятся", — резюмировала эксперт.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что его государство может разместить в Беларуси свое тактическое ядерное вооружение. По словам главы Кремля, летом в соседней стране завершится строительство хранилища для этого оружия.

Российский посол в Беларуси Борис Грызлов заявил, что Россия разместит ядерное оружие вблизи границы с Польшей.

По данным ООН, на сегодняшний день риск применения ядерного оружия выше, чем когда-либо с момента начала "холодной войны".

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что заявления диктатора Владимира Путина относительно размещения ядерного оружия в Беларуси просто шантаж.

Латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс назвал актом отчаяния планы агрессора России разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

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