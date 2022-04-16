Ядерная атака из России: Арестович заявил, что НАТО вмешается в войну и призовет Китай присоединиться

Ядерная атака из России: Арестович заявил, что НАТО вмешается в войну и призовет Китай присоединиться

Если РФ нанесет ядерный удар по Украине, то российские оккупанты начнут погибать от лучевой болезни в зоне поражения.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что если Россия применит ядерное оружие, НАТО сразу вмешается и призовет Китай присоединиться.

Такое мнение советник главы ОП высказал в эфире 24 канала.

Он рассказал, что применение ядерного оружия предполагает проход в Украине российских подразделений. Однако оккупанты начнут погибать от лучевой болезни в зоне поражения.

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"Я представляю россиян, которых после Чернобыля загонят в зону радиоактивного поражения. Даже если они придут, то куда они продвинутся через двое суток? Они просто умрут, а остальные россияне – не пойдут", – заявил Арестович.

По его убеждению, в войну сразу вмешается НАТО и обратится к Китаю с вопросом: "Вы хотите, чтобы из-за этого маньяка прекратилась жизнь всей цивилизации?"

По словам советника главы ОП, на сегодняшний день Китай имеет значительное влияние на Россию, поскольку своей войной Кремль подорвал стратегию торговли Пекину.

Россия может разыграть сценарий с проигрышем НАТО, чтобы не проигрывать Украину, предположил Арестович.

"То есть заявления о том, что россияне будут бить по грузам Альянса – это может быть стратегия поднятия состояния до такого, чтобы в организации сказать России, что те же не хотят ядерной войны, поэтому должны подписать мирный договор о прекращении войны", – рассказал советник главы президентского офиса.

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Россия может применить ядерное оружие. Так что миру нужно серьезно к этому готовиться, например – "подписывать бумагу, зажимать их экономику так, чтобы у них не было даже мысли об этом".

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