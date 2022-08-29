Ядерная катастрофа угрожает всему миру: в МИД объяснили, чего Украина ожидает от миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Россия, захватившая Запорожскую АЭС и устраивающая там регулярные провокации, угрожает ядерной катастрофой не только Украине, но и всему миру.

МАГАТЭ, которая уже едет на ЗАЭС, должна признать нарушение ядерных протоколов Россией на станции.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.

"Мы ожидаем от миссии четкого изложения фактов нарушения всех протоколов ядерной безопасности. Мы знаем, что Россия ставит под угрозу не только Украину, но и весь мир, подвергая его риску ядерной катастрофы. Я не имею никакой конкретной информации об истоках, но именно для этого миссия МАГАТЭ проверит ситуацию и сделает выводы", — заявил Кулеба.

Также читайте В шаге от радиационной катастрофы: устроит ли РФ масштабную аварию на ЗАЭС и как реагирует мир на шантаж Путина

Глава МИД отметил, что миссия МАГАТЭ уже едет в Украину и он 28 августа скоординировал детали миссии с генеральным директором организации Рафаэлем Мариано Гроси.

"Они (МАГАТЭ) имеют богатый опыт проверок АЭС во всем мире в самых тяжелых условиях, но, без преувеличения, эта миссия будет самой тяжелой в истории МАГАТЭ, учитывая активные боевые действия, ведущие РФ на месте, а также вопиющий способ, которым Россия пытается легитимизировать свое присутствие на Запорожской АЭС", – отметил министр.

Кулеба также призвал страны мира потребовать выхода России из ЗАЭС.

"Россия должна уйти, и МАГАТЭ, как и другие страны мира — мы должны заставить их уйти. Это единственный способ обеспечить ядерную безопасность на энергостанции", — подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось, в погодных условиях, как в понедельник, 29 августа, в случае вероятной тяжелой аварии на ЗАЭС радиоактивное облако накроет часть юга Украины и юго-западные регионы России.

Однако, как заявили в США, Россия не признает угрозу радиационного загрязнения вокруг Запорожской АЭС.

Напомним, оккупанты увеличили количество техники и военных на ЗАЭС.

Тем временем находившихся на ЗАЭС оккупантов забрали в реанимацию с признаками лучевой болезни.

Читайте также: