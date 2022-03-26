Ядерная кнопка Путина может быть не такой страшной: уран распродан, плутониевые ядра в боеголовках просрочены

Если ядерная программа России так же эффективна, как ее хваленые калибры и «Искандеры», то это делает ситуацию для нашей планеты значительно менее пасмурной.

В начале нулевых это соглашение между Россией и США чиновники называли – договором века, а вот российские генералы кричали о нем – как о коварном ядерном предательстве.

Об этом говорится в ТСН.

Все началось в начале 90-х, когда страны начали договариваться о сокращении страшных ядерных арсеналов. К тому времени бывший СССР накопил около 1000 тонн высокоактивного оружейного урана – еще 590 тонн были накоплены в США.

И вот в 1993 году премьеры США и России Альберт Гор и Виктор Черномырдин подписывают соглашение. По которой США обязуется купить, а Россия – продать 500 тонн вооруженного урана, то есть вещества, содержавшегося в нескольких десятках тысяч боеголовок для советских ядерных ракет. Чтобы понять, что такое 500 тонн вооруженного урана-235, нужно знать одно – для его производства с 1949 года СССР израсходовал колоссальное количество – 120 тысяч тонн обычного уранового сырья "238".

Здесь важные детали – США в течение 20 лет покупали у России не части боеголовок, а обедненное сырье для создания собственных топливных сборок, используемых на ядерных станциях. Процесс обеднения состоит в том, что измельченный уран из боеголовок смешивали с обычным природным ураном.

Чтобы развести 500 тонн смертельной ядерной начинки, пришлось добавить более 21 тысячи тонн природной "238" фракции. Это при том, что годовая добыча урана в России – между двумя и тремя тысячами тонн. То есть фактически, продажа вооруженного урана лишала Россию и урановой руды, потому что тянула за собой потребность отдавать вдобавок почти всю ее добычу. А он нужен самой России для 37 ядерных реакторов на 11 атомных станциях. Эксперты не исключают, что этот урановый голод нулевых заставил Россию размолоть в горючее для собственных энергоблоков большинство собственных ядерных боеголовок.

Знатоки скажут, что в ядерном оружии используется не столько оружейный уран, сколько плутоний-239. Но вот еще одна «ядерная катастрофа» – в 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал соглашение о закрытии последнего реактора, способного производить этот очень сложный элемент. Также Россия и США согласовали условия утилизации излишков плутония. По 34 тонны каждая сторона. 34 тонны – это около 17 тысяч боеголовок. Сколько из них успела утилизировать Россия – неизвестно. Но в принципе это не суть важно. Почему? А потому что вооруженный плутоний, в отличие от урана, никогда не перестает распадаться. Ученые утверждают – плутониевые ядра боеголовок нужно менять каждые 10-15 лет, ведь этот элемент очень неустойчив, и мощность ядерного взрыва может значительно снизиться.

Для тех адептов "великой России", которые на это все будут кричать – они изготовят достаточно урана и плутония, чтобы уничтожить все вокруг – еще одна цифра – 21 тысяча долларов. Именно столько в дополнение к тоннам безумно дорогого уранового сырья обходится процедура самого обогащения в центрифугах одного килограмма оружейного урана.

Ядерный шантаж РФ может оказаться фейком

Действительно ли он все прошедшее десятилетие производился в России в достаточном количестве? Действительно ли Россия в последние годы тщательно планировала возможное использование своих ядерных ракет, бомб и снарядов? На эти вопросы можно ответить разве что через аналогию с носителями атомного арсенала. Из тысячи ста зафиксированных за месяц запусков обычных ракет, в Украину в цели попало лишь 39%. Остальное – просто не долетело или упало там, где их не зафиксировали радары. Часть этих 39% ракет сбили, еще часть – не сдетонировала.

Если ядерная программа России так же эффективна, как ее хваленые калибры и «Искандеры», то это делает ситуацию для нашей планеты гораздо менее мрачной. Красная кнопка Путина, сдается, уже в состоянии полураспада.

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