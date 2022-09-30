Ядерная угроза: МАГАТЭ отправит в Украину оборудование для радиационной безопасности

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) организует новые поставки радиационного оборудования в Украину из-за вероятности ядерной катастрофы.

В четверг, 29 сентября, МАГАТЭ анонсировало поставки Украине новой партии оборудования в рамках усилий, направленных на обеспечение ядерной и физической безопасности.

Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ, опубликованном на сайте организации 29 сентября.

По словам генерального директора международного агентства Рафаэля Гросси, это уже третья партия оборудования, которое Украина получает от МАГАТЭ.

"Поставки оборудования, предоставленного Швецией, состоялись вчера, а предметы, приобретенные МАГАТЭ при внебюджетной поддержке из Франции и Соединенных Штатов, прибудут в ближайшие дни. Это поможет пяти украинским учреждениям, в частности Государственной инспекции ядерного регулирования и "Энергоатома", получить оборудование для радиационного мониторинга, мобильные телефоны, портативные энергетические системы и другие необходимые предметы", — говорится в заявлении.

Напомним, Польша будет призывать исключить Россию из МАГАТЭ, если она не выведет войска из Запорожской АЭС.

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