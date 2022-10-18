Ядерная угроза со стороны России: Маляр объяснила, почему "не стоит постоянно информационно муссировать этот вопрос"

Замминистра обороны Анна Маляр прокомментировала возможность применения Россией ядерного оружия в войне против Украины.

Об этом Маляр рассказала в эфире "Мы — Украина".

"Это очень чувствительный вопрос. И здесь, что ни скажи, можно как-то негативно повлиять. Поэтому мы придерживаемся позиции очень осторожного высказывания по этому поводу", — отметила она.

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Замглавы Минобороны пояснила, что ядерные угрозы РФ ориентированы больше на Запад, чем на Украину. Скорее всего, это шантаж для прекращения военной помощи для ВСУ.

"Россия ведет на сегодняшний день очень мощную пропагандистскую войну. И мы должны понимать – оружие-оружием, но так же, как в спорте, очень важна психологическая настройка на победу, на войну. Вот Россия пытается психологически сломать западный мир и посеять в них страх. То есть она шантажирует возможностью применения ядерного оружия западный мир. Нас с вами запугать невозможно и мы это уже четко демонстрируем: все, кто остался сегодня в Украине, это люди, которые будут здесь оставаться до последнего и отвоевывать свою землю – каждый на своем участке фронта", – констатировала Маляр.

Запад же находится в другой ситуации, отметила она.

"Там психологически можно влиять. И это Россия делает. Поэтому вот вопрос применения ядерного оружия мы должны понимать: его не стоит постоянно информационно муссировать бесконечно, потому что это их задача – чтобы мы бесконечно об этом говорили и запугивали западный мир. Чтобы они нам не давали оружие, потому что есть риск применения ядерного оружия", – объяснила заместитель министра обороны.

Она также сообщила, что Украина с Западом этот вопрос обсуждает таким образом, "чтобы они понимали, что это происходит шантаж и психологическая работа по слому их устойчивости".

"Но это неправильно будет – исключать все. Это война", – отметила Маляр.

Ядерная угроза со стороны РФ: последние новости

НАТО и Россия фактически почти одновременно проведут ядерные учения. Так, Альянс 17 октября начал ежегодные ядерные учения Steadfast Noon, в ходе которых до 60 самолетов выполнят тренировочные полеты. В то же время в РФ готовятся к проведению собственных учений, обычно приходящихся на конец октября. Там страна-агрессор испытывает свои ядерные бомбардировщики, подлодки и ракеты.

В США заявили, что будут следить за этим учением РФ. Однако пока в Белом доме не видят признаков того, чтобы Москва готовилась к ядерному удару по Украине.

По оценкам главы ГУР Украины Кирилла Буданова, Россия теоретически может применить тактическое ядерное оружие, однако это лишь ускорит его распад. Москва это понимает.

Ответ будет мощным: Запад готов защитить Украину от ядерной угрозы

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