Ядерная установка в Харькове оказалась на критическом рубеже из-за удара России: что известно

Ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов» / © president.gov.ua

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины снова поставили под угрозу работу ядерных объектов. В Харькове подкритическая ядерная установка временно осталась без электроснабжения после обстрела.

Об этом сообщили в МАГАТЭ.

Что произошло в Харькове

Речь идет об установке в Харьковском физико-техническом институте. В ночь на 12 марта российские удары повредили электроподстанцию рядом с объектом.

В результате установка потеряла внешнее питание и до 13 марта работала только благодаря генераторам. Хотя система была под контролем, такая ситуация считается опасной, ведь ядерные объекты нуждаются в стабильном электроснабжении.

Проблемы и на других ядерных объектах

Сложная ситуация наблюдается и на Запорожской атомной электростанции. В начале марта станция несколько часов работала от резервной линии питания, поскольку основную линию временно отключали для ремонта.

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, это еще раз показывает, насколько нестабильна остается ситуация с ядерной безопасностью.

«Нестабильность ЗАЭС, учитывая ограниченные возможности внешнего электроснабжения, создает ограничения на техническое обслуживание электрооборудования», — подчеркнул он.

Кроме того, с начала полномасштабной войны станция уже не менее 12 раз полностью теряла внешнее электропитание и вынуждена была переходить на аварийные дизель-генераторы.

Подобные опасности фиксируют и на других объектах. На Чернобыльской атомной электростанции 14 марта почти на сутки отключалась одна из линий электропередач из-за атаки по подстанции. Это привело к автоматическому запуску резервных генераторов.

Также вблизи Южно-Украинской АЭС фиксировали беспилотники — один из них обнаружили менее километра от станции.

Почему это опасно

Как объясняют в МАГАТЭ, стабильное электроснабжение является критически важным для безопасной работы ядерных объектов. Перебои или повреждение инфраструктуры могут создавать серьезные риски.

«Эти эпизоды подчеркивают, как нестабильность сети и уязвимость внешнего энергоснабжения влияют на ядерную безопасность», — отметил Гросси.

Напомним, Иран и Россия заявили о попадании снаряда на территорию атомной электростанции в городе Бушер вблизи работающего энергоблока. МАГАТЭ пытается получить полную информацию о повреждениях.