Ядерное оружие и баллистические ракеты: Путин в очередной раз пригрозил Украине новыми ударами

В ночь на 28 ноября Украина подверглась очередной массированной комбинированной атаке от страны-агрессорки.

Впоследствии воздушные силы сообщили, что во время атаки российские войска применили 188 средств воздушного нападения. "Прилеты" фиксировали во многих областях, в том числе под ударом оказалась энергетика.

Ранее из-за предоставления США разрешения применять украинцами дальнобойные ракеты ATACMS по территории РФ Россия начала пугать применением новейшего оружия. Не обошлось и без заявления об уничтожении человечества и ядерных угроз. Впоследствии, 21 ноября, армия страны-агрессорки нанесла удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).

Сегодня на саммите ОДКБ российский фюрер пригрозил Украине из-за ударов вглубь территории РФ.

Что говорил кремлевский диктатор Владимир Путин после атаки на Украину и на болотах – читайте в эксклюзиве ТСН.ua

Новые цели для путинских "орешников"

Как заявил на саммите ОДКБ Владимир Путин, Россия начала серийное производство ракет "Орешник". По словам диктатора, сейчас у РФ есть несколько готовых к применению систем, подобных "Орешнику" и средства поражения будут выбираться россиянами в зависимости от характера избранной цели и создаваемых угроз для русской Федерации.

Путин сказал, что Россия продолжит боевые испытания этих ракет в ответ на действия противника. Он подчеркнул, что Москва будет всегда отвечать на удары противника.

Глава Кремля пригрозил, что в случае массированного применения "Орешника" мощность удара будет сопоставима с ядерным оружием.

На саммите кремлевский диктатор заявил о возможных ударах по Киеву, как ответ на удары Украины вглубь территории РФ. В частности, Путин цинично заметил, что целью ударов "Орешником" могут стать Центры принятия решений. По его словам, российский Генштаб и Минобороны уже подбирают соответствующие цели для ударов этой новой ракетой.

Также, атакой баллистических ракет, российский диктатор пригрозил НАТО.

"РФ неоднократно говорила, что удары западным дальнобойным оружием будут означать непосредственное вовлечение НАТО в конфликт", – заявил президент-диктатор РФ.

Напомним, впервые россияне применили эту ракету 21 ноября. Тогда целью врага стал Днепр. "Испытание" в боевых условиях ракетной системы "Орешник" Путин назвал ответом на "агрессивные действия стран НАТО в отношении России".

Как отреагировали в Украине на угрозы Путина

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отреагировал на заявление кремлевского диктатора по поводу атаки «Орешниками» по украинским целям». Он отметил, что Путин не осмелится бить по правительственному кварталу в Киеве, ведь неподалеку находится китайское посольство.

"По центру принятия решений ему будет очень тяжело нанести удар, по одной причине – наша Верховная Рада находится на Грушевского, рядом там Кабмин. Но что там находится рядом? Там еще находится китайское посольство", – говорит эксперт.

По мнению Гетьмана, атака в этом районе может иметь серьезные международные последствия, ведь посольство любой страны считается территорией этой страны.

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко, комментируя угрозы Путина, отметил, что ставка исключительно на информационное влияние и создание паники. Россия тактику с 2022 года не меняет.

"Реакция на это со стороны демократического мира должна быть проста – усиление давления на РФ. Мир через силу", – подытожил Коваленко.

Россияне "воюют за родину"

Владимир Путин придумал новые цели вторжения в Украину, в частности, одно из них российские войска "воюют за родину, за будущее России и своих детей".

"Наши бойцы прекрасно понимают, за что воюют, за что проливают кровь. Они видят, что на их судьбу, на судьбу нашего поколения в целом, выпало, как это было не раз в нашей истории, стать на пути тех сил, которые решили еще раз разрушить Россию", – высказался "фюрер".

Ядерное оружие не должно пугать христиан

Патриарх Кирилл на саммите ОДКБ поблагодарил российских разработчиков оружия и заявил, что новый ракетный комплекс "Орешник" стал "стоп-машиной", которая вызывает "кошмар" у западных стратегов.

"Нужно благодарить наших ученых, которые создают невероятное оружие, фантастическое оружие, вводя в недоумение и какой-то кошмар тех западных стратегов, которые думают военной силой одолеть Россию", – заявил глава РПЦ.

Патриарх также заявил, что ядерное оружие не должно пугать христиан:

"Нагнетание страха вокруг возможных апокалипсических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения. Враг рода человеческого пытается посеять тревогу в сердца людей, потому что человеком, лишенным духовного мира, легче манипулировать... Не нужно всему этому подыгрывать.

Патриарх добавил, что ждет "Господа Иисуса, который придет к великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы".

Кремлевский диктатор не допустит появления у Украины ядерного оружия

Путин сделал угрожающее заявление о появлении у Украины ядерного оружия, он подчеркнул, что РФ будет использовать все имеющиеся средства поражения в случае получения Украиной ядерного оружия.

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Отвечая на вопросы журналисты РосСМИ, он подчеркнул, что использует все имеющееся оружие.

"Как вы думаете – на уровне здравого смысла, – если страна, с которой мы по сути сейчас ведем боевые действия, становится ядерным государством, что нам делать? В этом случае использовать все – я хочу это подчеркнуть, – именно все имеющиеся в России средства Мы этого не допустим", – высказался российский диктатор.

По его словам, передача любого ядерного оружия Украине стала бы нарушением обязательств по нераспространению такого вооружения.

Падение российского рубля

По словам кремлевского руководителя, оснований для паники нет. По его объяснениям, причина связана не только с инфляцией.

"Это связано и не только с инфляционными процессами – это связано с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера", – заявил президент РФ.

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Как отметил, Путин "ситуация под контролем", и "каких-либо оснований для паники точно нет".

"Да и в нашей стране, и в соседних странах процессы непростые, но они под контролем", – добавил хозяин Кремля.

Стоит напомнить, что накануне российский рубль резко упал: 27 ноября его курс составлял 110 руб. за дол. В украинском ЦПИ объяснили, что такое падение российской валюты произошло на фоне санкций против банков РФ и сокращения экспорта.

Западные лидеры проявили "желание возобновить" контакты с Россией

Глава Кремля рассказал, что несколько западных лидеров изъявили желание возобновить контакты с Россией для обсуждения ситуации в Украине и европейских вопросов.

Как сообщает ТАСС, Путин отметил, что Россия продолжает поддерживать связи с государствами, с которыми "очень сложные отношения". При этом конкретных стран он не назвал.

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"У меня не было прямых контактов с руководителями этих стран, но я знаю, что некоторые из них выражают желание восстановить эти контакты и обсудить текущие проблемы, связанные с проблемами в Украине и в общеевропейском контексте", – сказал Путин.

В частности, президент напомнил, что канцлер Германии Олаф Шольц первым вышел на связь. Их телефонный разговор длился почти час. По словам Путина, основной темой беседы были события в Украине, однако каждая сторона "осталась при своем мнении".

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что страны НАТО и новоизбранный президент США Дональд Трамп смогут посадить президента России Владимира Путина за стол переговоров, когда у Украины будет более сильная позиция.

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