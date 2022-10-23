Ядерное оружие может применить только РФ: Зеленский прокомментировал "телефонную карусель" Шойгу

По словам Зеленского, если кто-то и может применить ядерное оружие, то это только один субъект – Путин.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Украина якобы изготовила "грязную бомбу".

Об этом глава государства заявил в своем традиционном видеообращении вечером, 23 октября.

По словам президента, Россия повсюду оставляет массовые могилы, разрушенные города и села, заминированную землю, уничтоженную инфраструктуру, природные катастрофы.

"Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной ядерной бомбе, все хорошо понимают. Понимают, кто является источником всего грязного, что только можно представить в этой войне", — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что:

Россия устроила шантаж радиационной катастрофы на Запорожской АЭС.

Траектория российских ракет проходит в частности над украинскими атомными объектами.

Российские военные заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС и шантажируют их подрыв.

Россия использует фосфорные боеприпасы, запретные противопехотные мины и весь спектр вооружений против гражданской инфраструктуры.

"Если кто-то и может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это только один субъект – и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то звонить по телефону", – говорит президент.

По его мнению, если Россия звонит по телефону и рассказывает, что якобы Украина что-то готовит, то это означает одно: Россия уже все это и подготовила.

Президент призвал международное сообщество максимально жестко отреагировать на возможное использование РФ ядерного оружия.

"Если Россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг – она уже сейчас, превентивно и к любой новой своей "грязи", должна увидеть, что мир это не проглотит", – уверен Зеленский.

Он подчеркнул, что уже сама российская угроза ядерному оружию – и тем более против Украины, которая отдала свой ядерный арсенал под обещания безопасности со стороны крупнейших ядерных государств – это основание для санкций и еще большего усиления поддержки нашего государства.

"Потому что чем крепче нас поддерживают, тем быстрее закончится эта война и любые возможные российские угрозы. Когда государство-террорист поднимает ставки, оно должно почувствовать, что это не сработает".

На начинающейся неделе это будет задачей номер один для нашей дипломати – объяснять, что происходит. И я уверен: мир будет с нами. Мир поймет", – подытожил Зеленский

"Грязная бомба" – очередной фейк от РФ

Российская пропаганда начала распространять фейк о том, что якобы Украина изготовила "грязную бомбу" и готовится применить ее на своей же территории, чтобы обвинить РФ.

После этого Шойгу начал обзванивать министров обороны НАТО с фейковыми заявлениями о "грязной бомбе", среди которых — Великобритания, Франция и Турция.

Министры обороны Франции, Турции и Великобритании не поверили Шойгу и призвали РФ к переговорам.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами. В Офисе президента подчеркнули, что Россия готовится оправдывать геноцид украинцев.