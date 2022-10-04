Ядерное оружие РФ размещено на разных складах, для его применения нужно время – Bloomberg

Из-за успехов контрнаступления Украины, Кремль снова пытается посеять страх, намекая на то, что в дальнейшей эскалации может быть задействовано ядерное оружие.

Маломощное тактическое ядерное оружие размещено примерно на более десяти складах по всей России и требуется время, чтобы доставить его к пусковым установкам.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

"При определенной степени готовности оружие вывозится из хранилищ и перемещается в другое место. Это будет обнаружено с помощью спутников или других средств", — сказал эксперт по ядерной безопасности в Институте ООН по исследованиям в области разоружения в Женеве Павел Подвиг.

Пока что американские и европейские официальные лица заявляют, что никаких признаков такой подготовки нет.

Кремль все еще пытается посеять страх, намекая на то, что в дальнейшей эскалации может быть задействовано ядерное оружие.

Эти угрозы являются частью широкой попытки Кремля запугать США и Европу, чтобы они прекратили поддержку Украины и принудили Киев к переговорам на условиях Москвы, пишет Bloomberg.

Со времен Холодной войны в России, по оценкам, хранится около 1900 единиц такого оружия, ракеты и самолеты, необходимые для его запуска.

Источник агентства, близкий к российскому минобороны, заявил, что если бы Путин решился на демонстрационный ядерный удар, то нанес бы его по военному объекту на территории Украины.

Напомним, Лукашенко подтвердил, что Беларусь участвует в войне против украинцев.

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