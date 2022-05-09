"Ядерной не будет": Арестович дал прогноз, как дальше будет развиваться война в Украине

"Ядерной не будет": Арестович дал прогноз, как дальше будет развиваться война в Украине

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович дал новый прогноз по поводу событий, которые могут происходить в войне России против Украины в ближайшее время.

По мнению Арестовича, РФ не станет начинать ни ядерную войну, ни войну против НАТО. Россия попытается выйти на границы Луганской, Донецкой и Херсонской областей, после чего удержать захваченные территории и подписать мирный договор на выгодных для себя условиях.

Арестович уверен, что полной мобилизации Путин объявлять не станет, поскольку у РФ нет необходимого для этого количества вооружения. А вот путем проведения скрытой мобилизации страна-агрессор постарается пополнить свою армию.

Об этом советник руководителя ОП рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 9 мая.

"Сегодня прозвучала важная фраза (от Путина - прим.), суммирующая всю эту историю. Она звучала так: "Мы должны уберечь мир от глобальной войны". Перевожу - "ядерной войны не будет, войны с НАТО не будет". Вопрос - что будет?

Будет вялотекущая попытка решить три основных задачи. Первая - выход на границы Луганской, Донецкой и Херсонской областей. И далее попытка удержать эти границы путем проведения скрытой мобилизации, скрытого снятия техники с хранения и перебрасывания сюда для создания группировки, которая уже не будет иметь наступательного потенциала серьезного, да и особо не будет иметь никакого. А будет задача на перевод борьбы в партер, на создание ситуации, которая была с лета 2015-го по февраль 2022 года с вялым положением на фронте. С торговлей на переговорах, созданием личных переговорных площадок по теме "давайте какое-то соглашение типа "Минск-3" подпишем или "Стамбул-1", где якобы украинская сторона признает реалии. И вот чтобы мы признали реалии, они будут держать оборону. Для того, чтобы наши усилия разбивались, размывались. Мы понимали бесперспективность военных усилий и согласились из-за истощенной экономики подписать это соглашение. Это все, на что способна сейчас российская военная машина.

Будет ли закрепление "Херсонской Народной Республики", "Таврического Края" или признание так называемых "ЛНР" / "ДНР" частью России - это зависит от конъюнктуры. Это крайний сценарий. Не ядерное оружие, заметьте. Не полная мобилизация, а это крайний сценарий, резко ухудшающий ситуацию, обостряет ее для Кремля. И они оставляют ее, во-первых, они будут этим угрожать. Во-вторых, на случай если переговоры пойдут не по их сценарию. И еще увидим, какие санкции будут. Поэтому все с ними ясно, с этой войной. И все это зависит от того, как западные союзники поставят нам тяжелое оружие, которым мы можем сорвать эти планы.

Не будет ни полной мобилизации, ни каких-нибудь 25 батальонно-тактических групп, которые нам обещают отдельные люди в отчаянии. Если они соберут 25 батальонно-тактических групп, то они вооружат их максимум палками-рогатками. И то рогатками я сомневаюсь, это слишком высокотехнологичный продукт. Все, мы знаем, что будет. И такая ситуация будет длиться в ближайшие один-два месяца. До тех пор, пока они, возможно, соберут срочников, еще какие-то страшные резервы найдут. И все равно бросят все это сюда с основными целями удержать оборону", - сказал Арестович.

Напомним, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, в рамках которого - увеличение объема поставки оружия и ускорения темпов предоставления его Украине.

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