"Ядерную войну выиграть невозможно": в Испании ответили, пойдет ли Путин после угроз на радикальный шаг

В Испании считают, что, несмотря на периодические заявления Путина, пока нет никаких признаков того, что ядерное оружие будет применено.

Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью La Razón.

"Пока нет никаких признаков того, что ядерное оружие будет применено. Кроме тех заявлений, которые время от времени делает Владимир Путин и которые он сделал едва завуалированным способом несколько дней назад", — сказал он.

По его словам, ядерную войну выиграть невозможно.

"Проиграли бы все, и, конечно, это то, что должно быть исключено из любых дискуссий или дискуссий. Отвечая на него очень прямо, не стоит излишне мучить испанцев и европейцев. У нас нет никаких признаков того, что ядерное оружие будет применена. И те заявления, на которые я ссылался, направленные на устрашение, здесь неуместны", — отметил Хосе Мануэль Альбаре.

Министр отметил, что европейцы и трансатлантические союзники всегда стремились к диалогу и дипломатии и призывают Владимира Путина прекратить насилие и эскалацию. Кроме того, он подчеркнул, что Украина никогда не представляла угрозы территориальной целостности или суверенитета России. Впрочем, по его словам, Путин — "единственный, кто не хотел и предпочел войну".

"Владимир Путин проиграл эту войну по двум причинам. Эскалация, которую он объявил на этой неделе, является демонстрацией того, что планируемая им стратегия оказалась провальной: он считает, что, возможно, усиление военных усилий приведет к изменениям, что все мы вернемся назад, но это будет не так", — добавил он.

Глава МИД Испании подчеркнул, что угрозы Владимира Путина не запугают Европу в защите столбов международного порядка, обеспечивающих мир и стабильность.

"Наша цель – чтобы мир как можно быстрее вернулся в Украину, а затем и в Европу. Чтобы солдаты Российской Федерации вернулись к своим границам, из которых они никогда не должны были выходить. И пусть диалог и дипломатия, чего мы, европейцы и наши трансатлантические союзники, всегда стремимся, превалировать над любыми разногласиями, которые могут существовать. Вот почему мы призываем Владимира Путина прекратить это ненужное насилие и эту эскалацию, которая никуда не ведет", — подытожил он.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Западные государства должны серьезно относиться к ядерному шантажу России.

Как сообщалось, днем ​​ранее стало известно, что США подняли в небо редкие самолеты, следящие за российскими ядерными ракетами.

Читайте также: