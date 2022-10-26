Ядерные учения РФ: может ли Путин во время них нажать на "красную" кнопку

Пионтковский успокаивает, что россияне не будут использовать ядерное оружие во время учений.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский прокомментировал проведение Россией ядерных учений и оценил, решится ли Путин нажать на "красную" кнопку.

Об этом сообщает "24 канал".

Он обратил внимание, что эти ядерные учения РФ – плановые, о них Москва предупреждала Запад.

"Российские силы сдерживания испытывают стратегическое ядерное оружие. Однако они не готовятся его применять. Они – не шахиды и умирать не собираются", – считает Пионтковский.

Эксперт успокоит, что несмотря на демонстративность – эти ядерные учения "достаточно будничны и пока не свидетельствуют о какой-то конкретной угрозе".

Ядерные учения РФ

Напомним, что Россия и НАТО почти одновременно проведут ядерные учения с полетами бомбардировщиков.

Россия анонсировала вторые за год учения по ядерному сдерживанию "Гром". Предыдущие прошли за 5 дней до полномасштабного вторжения.

Согласно договоренности с США, Москва заранее предупредит об этих учениях, чтобы это не выглядело началом ядерной атаки.

Применит ли Путин ядерное оружие?