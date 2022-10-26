Ядерные учения РФ: может ли Путин во время них нажать на "красную" кнопку

Пионтковский успокаивает, что россияне не будут использовать ядерное оружие во время учений.
Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский прокомментировал проведение Россией ядерных учений и оценил, решится ли Путин нажать на "красную" кнопку.
Об этом сообщает "24 канал".
Он обратил внимание, что эти ядерные учения РФ – плановые, о них Москва предупреждала Запад.
"Российские силы сдерживания испытывают стратегическое ядерное оружие. Однако они не готовятся его применять. Они – не шахиды и умирать не собираются", – считает Пионтковский.
Эксперт успокоит, что несмотря на демонстративность – эти ядерные учения "достаточно будничны и пока не свидетельствуют о какой-то конкретной угрозе".
Ядерные учения РФ
Напомним, что Россия и НАТО почти одновременно проведут ядерные учения с полетами бомбардировщиков.
Россия анонсировала вторые за год учения по ядерному сдерживанию "Гром". Предыдущие прошли за 5 дней до полномасштабного вторжения.
Согласно договоренности с США, Москва заранее предупредит об этих учениях, чтобы это не выглядело началом ядерной атаки.
Применит ли Путин ядерное оружие?
Путин может сам применить ядерное оружие, к чему его постоянно призывают российские пропагандисты, хотя пока на Западе не видят прямой угрозы этому.
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель предупредил, что в этом случае российская армия будет уничтожена неядерными средствами.
Президент США Байден сказал, что применение ядерного оружия Россией против Украины будет невероятно серьезной ошибкой.
В НАТО предупредили, что любое применение Москвой ядерного оружия будет иметь "беспрецедентные последствия" для России.