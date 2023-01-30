Ядерные угрозы Путина: эксперт объяснил, что заставит Россию отказаться от запугивания

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что продолжение активных наступательных операций ВСУ и освобождение территорий Украины заставит Россию отказаться от угроз применения ядерного оружия.

Об этом он рассказал в интервью OBOZREVATEL.

"Это, конечно, продолжение наших активных наступательных операций, переход к новой стадии. Не только оборонительная, но и стратегическая наступательная операция, освобождение территорий и на этом фоне ослабление путинского режима. В таком случае политики и военные в России перед угрозой ответственности будут решать вопросы уже с самим Путиным – его устранение или еще что-то. Они будут договариваться с Западом об условиях капитуляции или мира, но на условиях сохранения режима в РФ на время", — отметил он.

Маломуж также считает, что россияне могут мотивировать это той же ядерной угрозой, когда ядерное оружие может оказаться в руках новых диктаторов новых государств, которые могут образоваться при распаде РФ.

"Вместо этого они будут гарантировать стабильность, но при условии, что Путин будет отстранен от власти, что Украина получит компенсацию за потери в результате войны и т.д.", — пояснил он.

Ядерное оружие России

Эксперты говорят, что на Западе уже поняли, что ядерные угрозы России – это блеф, поэтому там будут оказывать Украине вооруженную поддержку для освобождения территорий, но будут действовать по стратегии малых шагов. ядерные угрозы диктатора Владимира Путина не поддержали Индия и Китай.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у американской разведки нет информации, которая могла бы указывать на какие-либо намерения России применить оружие массового уничтожения, в частности, тактические ядерные боеприпасы.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что Россия прекратила откровенно угрожать миру ядерной войной после замечаний из Китая. Также Данилов отметил, что Пекин может повлиять на Москву в плане войны против Украины.

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