Ядерные угрозы Путина: Жданов ответил, существует ли реальная угроза

Риск применения ядерного оружия Россией минимален, однако не стоит отказываться от того, что угроза существует.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что вероятность применения кремлевским диктатором Путиным ядерного оружия на территории Украины не так велика, как паника вокруг этой темы.

Об этом он сказал в интервью 24 каналу.

По его словам, последние угрозы Путина вызывают ряд вопросов. Например, существование торпеды "Посейдон", в том виде, как ее "рисует" РФ, может существовать разве что в лабораторном использовании.

"Сначала "Посейдон" был подлодкой типа "Малютка", которая предназначалась для диверсионных действий, а также могла стать торпедой. Потом выяснилось, что это вообще торпеда. Поэтому я думаю, что это больше похоже на миф", — пояснил военный эксперт.

Такие же неточности возникают и в тему "ядерного влечения" России, якобы направляющегося к границе Украины.

Жданов считает, что в этом контексте могут быть 2 типа поездов. Это либо командный пункт управления ядерными силами на базе железной дороги, который используется для передвижения руководящего состава страны, либо железнодорожный баллистический ракетный комплекс, но у него минимальная дальность пуска 5 или 6 тысяч километров, т.е. за Урала.

"А насчет обычной перевозки ядерного боезаряда до сих пор ни одна из западных разведок не сообщала, что Россия вывезла хоть какой-то ядерный боеприпас с мест хранения", – добавил он.

Также эксперт прокомментировал недавнее заявление президента США Джо Байдена по Армагедону. Он считает, что ему следует и дальше выражать обеспокоенность шантажом России, чтобы страны-партнеры также обратили внимание на угрозы.

"Угроза есть, она существует, ее нельзя сбрасывать с весов и игнорировать. Вероятность применения оружия может быть на сегодняшний день минимальна — это так. Но угроза существует — от этого отказываться нельзя", — подчеркнул он.

Кроме того, по мнению Жданова, речь Байдена указывает на то, что США уже не сядут за стол переговоров с Путиным, потому что тогда российский диктатор будет диктовать свои условия.

Ядерные угрозы и шантаж России

В Кремле постоянно шантажируют Украину и весь мир своим ядерным оружием. Ситуацию с российским ядерным вооружением мониторят США, НАТО и другие украинские союзники. До сих пор в Пентагоне сообщают, что США пока не видят признаков того, что Владимир Путин принял решение о ядерном ударе.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что мир стоит ближе всего к ядерной катастрофе за последние 60 лет. Он подчеркнул, что использование ядерного оружия приведет к Армагеддону. В Пентагоне уже прокомментировали это заявление.