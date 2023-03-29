Ядерные угрозы России и новые "жесты доброй воли": эксперт объяснил, к чему готовится Кремль

Эксперт считает, что Россия уже готовится к очередному поражению на фронте.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что Кремль начинает ядерный шантаж накануне новых "жестов доброй воли".

Об этом он сказал в эфире телеканала FREEДОМ.

Коваленко вспомнил, как перед отступлением из северных областей Украины, оккупанты шантажировали мир ядерной катастрофой на Чернобыльской АЭС. Похожие риторики были из-за контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях. Тогда россияне угрожали Запорожской АЭС и придумали фейк о "грязной бомбе".

"Вот и сейчас, я понимаю, что предвкушение очередного "жеста доброй воли", достаточно серьезного, которое должна будет сделать российская оккупационная армия, Кремль активизирует уже заезженный нарратив об использовании и распространении ядерного оружия", — сказал аналитик.

Размещение ядерного оружия в Беларуси

Накануне российский диктатор Путин заговорил о размещении ядерного оружия на территории Беларуси, потому что так "якобы поступает и НАТО". Президент Зеленский считает, что заявление военного преступника Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии означает, что визит лидера КНР Си Цзиньпина оказался "для России нехорошим".

Джо Байден выразил обеспокоенность решением российского диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси.

Читайте также: