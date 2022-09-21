"Ядерный потенциал полетит в сторону России": политтехнолог назвал причину, по которой Запад ответит тотальным ударом

Глава Кремля Владимир Путин готов применить ядерное оружие, однако это не значит, что он сможет это сделать. В то же время, если Запад не ответит на возможный ядерный удар по Украине, Россия выиграет войну.

Такое мнение высказал политтехнолог Михаил Шейтельман в ходе беседы с журналистом "24 канала".

"В Москве рассчитывают, что США, Британия и Франция испугаются действий Путина из-за возможной тотальной ядерной войны. Куда бы он ни ударил, эта вся война закончится примерно через 11 минут. Он куда-то ударит по Украине. Куда именно – неизвестно. После этого американцы или британцы нанесут удар, как они обещали, по России. В этот момент запустятся стратегические силы и все — вперед, пошла вся война... Путин даже не узнает, чем все закончится", — отметил политтехнолог.

По мнению эксперта, возможный удар будет именно по Украине, ведь Путин считает, что Запад на это не ответит.

"Он на это рассчитывает: что на Западе испугаются в ответ наносить удар по России. Мол, зачем американцы будут страдать ради Украины? Он понимает, что если он ударит по Америке даже одной небольшой ракетой, то сразу ответ будет из-за тотального ядерного удара", – считает Шейтельман.

По его мнению, в такой ситуации имеющийся у американцев, британцев и французов ядерный потенциал "полетит в сторону России".

"Поэтому путин рассчитывает, что те, "как всегда", не будут отвечать. В этом вся идея. И если россия ударит, а Запад не ответит — для Кремля все в порядке. Он выиграет войну. А если Запад ответит — тогда россия перестанет существовать. Если ракета будет небольшой мощности, она их не коснется... Это вполне реалистичная история", — обосновал обозреватель.

Шейтельман убежден, что Путин готов принять решение о ядерном ударе, учитывая его "логику поведения".

"Это не значит, что он такое решение может принять. Также это не означает, что сам удар могут нанести, потому что ракета должна еще "привинтиться", "отнестись", ее должна не сбить американская ПРО, да еще и долететь куда-то". Все российские боеголовки на учете в Америке, поэтому США будут бороться с этим", – указал эксперт.

Он добавил, что Украина могла бы закончить эту войну через несколько месяцев, если бы "выдавила" россиян со всех оккупированных территорий.

Относительно мобилизации в РФ, эксперт добавил: это плюс еще несколько месяцев войны для Украины.

"Единственное, на что остается надеяться – это то, что, может, в РФ найдутся люди, которым это не нужно. Это может быть. Я надеюсь, что путин приблизил свою смерть, что это агония российского режима. Мы сейчас посмотрим, как будет проходить мобилизация", – отметил Шейтельман.

Напомним, Джо Байден также осудил российского диктатора Владимира Путина за ядерные угрозы Украине.

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