Ядерный шантаж Путина – это страшилка от страха: руководитель ЦПД отреагировал на угрозы кремлевского диктатора

Ядерный шантаж Путин – это страх перед украинским оружием, которое лишает РФ стратегических складов вооружений, наносит ущерб возможностям кремлевского диктатора продолжать террор.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, комментируя ядерные угрозы президенту РФ Владимира Путина.

"Это страшилка от страха. Ничего больше", – отметил он.

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Коваленко добавил, что этим событиям с обновлением ядерной доктрины и угрозами, по плану Путина, должны были предшествовать удачные испытания межконтинентальной ракеты "Сармат". "Вот только она не смогла взлететь", – с иронией резюмировал он.

Отметим, что российская ракета "Сармат", которая на днях взорвалась во время испытаний, нанесла сильный удар по российскому "имперскому величию".

Напомним, президент страны-агрессорки России Владимир Путин впервые публично провел заседание постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию и сделал ряд угрожающих заявлений.

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