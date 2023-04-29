Ядерный шантаж Путина срабатывает на некоторых европейских политиков – глава комитета ВР

Психология террориста Путина довольно примитивна. Однако его ядерный шантаж влияет на некоторых европейских политиков.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал глава комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

"В каком-то смысле ядерные угрозы Путина на некоторых европейских политиков срабатывает. Не все понимают, что психология террориста Путина достаточно примитивна. Он совершает провокацию и смотрит на реакцию. Если запугать удается – он идет дальше. Единственный верный выход – не поддаваться на провокации и отвечать решительными действиями: усиливать военно-техническую помощь, передавать в большем количестве современное вооружение”, — подчеркнул Александр Мережко.

Напомним, что президент России Путин может погибнуть от рук своего близкого соратника Сергея Чемезова.

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