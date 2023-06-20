Ядерный шантаж Путина: в ГУР объяснили, есть ли угроза, что РФ применит против Украины такой тип оружия

Для Путина использование ЯО может привести к краху его режима.

Страна-агрессорка Россия продолжает шантажировать мир "ядерным чемоданчиком". И гипотетически угроза существует. Но говорить о повышенном риске применения такого вооружения нельзя.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Путинская Россия — это государство-террорист, обладающее ядерным оружием — стратегическим и тактическим. И гипотетически угроза на этом направлении всегда существует. Поэтому и Украина, и наши международные партнеры внимательно этот вопрос отслеживают. Другое дело, что по состоянию на данный момент мы не можем говорить об изменении ситуации и повышении рисков вероятности применения тактического ядерного оружия так называемой Российской Федерацией против Украины", — подчеркнул Андрей Юсов.

По его словам, такой шаг ничего не изменил бы для оккупантов на поле боя. В то же время, применение ядерного оружия привело бы к краху режима Путина.

"Однако окончательно снять вопрос таких угроз против не только Украины, но и для международного сообщества со стороны агрессивной Российской федерации мы сможем только тогда, когда вопрос ядерного вооружения в РФ будет находиться под международным надзором и контролем. Только тогда этот вопрос вообще не будет стоять на глобальной повестке дня", — пояснил представитель ГУР.

Напомним, что Байден предупредил, что угроза использования Путиным ядерного оружия реальна.

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