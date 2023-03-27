Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ядерный шантаж Путина: в МИД Латвии призвали ужесточить санкции против России

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
168
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ядерный шантаж Путина: в МИД Латвии призвали ужесточить санкции против России

Фото: Getty Images

ЕС готов ответить новыми санкциями на угрозы Кремля.

После угрозы российского диктатора Владимира Путина разместить в Беларуси ядерное оружие министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал к новым санкциям.

Об этом он заявил в своем Twitter.

Ринкевичс говорит, что ядерные намерения Путина являются очередным признаком сближения Беларуси с Кремлем.

"Развертывание российского тактического ядерного оружия в Беларуси подтверждает, что Беларусь стала просто еще одним военным округом для вооруженных сил ВС РФ. Евросоюз и Группа семи должны применить больше санкций против России и режима Лукашенко и закрыть все лазейки в уже примененных ограничениях", — отметил министр иностранных дел Латвии.

Ядерный шантаж Путина

Российский преступник Владимир Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие.

В ответ Европейский Союз готов ответить новыми санкциями на намерения России разместить в Белоруссии ядерное оружие.

Российское руководство активно использует ядерные угрозы, чтобы повлиять на страны Запада, которые поддерживают Украину, но сдаваться перед этим террором нельзя.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что российское руководство активно использует ядерные угрозы , чтобы повлиять на страны Запада, которые поддерживают Украину, но сдаваться перед этим террором нельзя.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
168
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация