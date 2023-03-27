Ядерный шантаж Путина: в МИД Латвии призвали ужесточить санкции против России

После угрозы российского диктатора Владимира Путина разместить в Беларуси ядерное оружие министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал к новым санкциям.

Об этом он заявил в своем Twitter.

Ринкевичс говорит, что ядерные намерения Путина являются очередным признаком сближения Беларуси с Кремлем.

"Развертывание российского тактического ядерного оружия в Беларуси подтверждает, что Беларусь стала просто еще одним военным округом для вооруженных сил ВС РФ. Евросоюз и Группа семи должны применить больше санкций против России и режима Лукашенко и закрыть все лазейки в уже примененных ограничениях", — отметил министр иностранных дел Латвии.

Разработка российских тактических nuclear weapons в #Беларуси проверяет, что Белоруссия должна стать более чем другим муниципальным центром российской армии сил, ЕС и G7 должны держать более путешествия на Россию и Лукашенко в регионе и закрыть — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 27 марта 2023

Ядерный шантаж Путина

Российский преступник Владимир Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие.

В ответ Европейский Союз готов ответить новыми санкциями на намерения России разместить в Белоруссии ядерное оружие.

Российское руководство активно использует ядерные угрозы, чтобы повлиять на страны Запада, которые поддерживают Украину, но сдаваться перед этим террором нельзя.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что российское руководство активно использует ядерные угрозы , чтобы повлиять на страны Запада, которые поддерживают Украину, но сдаваться перед этим террором нельзя.

Читайте также: