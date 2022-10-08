Ядерный шантаж РФ vs лендлиз: повлияют ли угрозы Путина на поставку помощи из США

Пионтковский напомнил, что при президентстве Обамы американцы вообще не предоставляли Украине никакого вооружения, даже "джавелинов".

Разговоры о вероятности нанесения ядерного удара Россией стратегически не влияют на предоставление Штатами вооружения по ленд-лизу, ведь помощь идет "шаг за шагом".

Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью "Униану".

"Стратегически — нет, Помощь идет шаг за шагом. Но начиналось все с чего с американцами при Обаме ? Только медицинские палатки выдавали и ни в коем случае не "Джавелины", нельзя провоцировать Путина. Бегали агенты России: "Если вы дадите "Джавелины" эти россияне разрешат ядерную войну". Ну, дали "Джавелины", дали "Стингеры", дали тяжелое вооружение. Американцы уклоняются от вопроса, передали ATACMS или нет", – говорит эксперт.

Пионтковский не исключает, что какая часть ракет ATACMS уже могла быть передана Украине, но украинские военные только начали с ними ознакомление.

"И по контактам по военной линии россиян предупредили, какие будут последствия на ядерный удар, им, видимо, американцы объяснили, что вот мы пока не даем ATACMS, но если вы будете осуществлять эту угрозу... и конечно тысячу раз обещаны немецкие "Леопарды" очень пригодились бы для наступления на Херсон", – отмечает российский политолог.

Эксперт вспомнил о статье главнокомандующего ВСУ Залужного и генерала Забродского. По мнению Пионтковского, эта статья была написана по просьбе Милли и Остина, чтобы усилить их позиции.

"Залужный пишет, что единственная сила российской военной машины – это безнаказанность, ее двадцатикратное преимущество в дальности огневого воздействия. Без этих ракет Украина может бить максимум на 80 км, а они, учитывая дальнюю авиацию и ракеты воздушного базирования, – на 2000 км", – подытожил политолог.

Напомним, что 12 сентября Украина предоставила США список необходимого вооружения. В нем есть ракеты ATACMS с дальностью 300 км. Однако Вашингтон пока не дает ВСУ эти ракеты.

Украина в свою очередь предложила США полную и постоянную видимость перечня возможных российских целей для ударов и право вето в случае получения от американской стороны ракет большей дальности.