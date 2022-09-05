Ядерный шантаж России: Шмыгаль рассказал о переговорах по введению миротворцев на ЗАЭС

Украина ведет переговоры с западными партнерами по введению миротворческой миссии в Запорожскую АЭС.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал 5 сентября в эфире канала "1+1" в рамках телемарафона.

"И вчера и сегодня мы очень глубоко обсуждали вопросы Запорожской АЭС и миссию МАГАТЭ, которая была там, и от которой мы ожидали значительно больших результатов. Та ситуация, которая происходит на Запорожской станции, когда в очередной раз автоматика выключает линии электропитания, когда блоки работают на собственные потребности, когда мы снова находимся в чрезвычайно опасной ситуации. Конечно, у немецких и европейских политиков большое напряжение из-за этой ситуации", — отметил премьер.

По словам Шмыгаля, европейские политики понимают, что подобные действия РФ являются ядерным шантажом. На переговорах Украина подняла вопрос о возможности введения миротворческой миссии ЕС, ООН, других стран-союзников на Запорожскую станцию.

Премьер отметил необходимость полной демилитаризации ЗАЭС от российских войск и вывода работников Росатома.

"Станция должна быть под украинским контролем, с миротворческой миссией – это мы широко обсуждали на всех политических ступенях в Германии и Европе в целом. Политики поддерживают такие подходы. Что касается организации – будем работать с нашими партнерами. Пока конкретной даты или механизма мы не определили, только начали политическое обсуждение", — подытожил Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль в ТСН: новое оружие от Германии, миротворческая миссия на Запорожской АЭС и вступление в ЕС

Напомним, 4 марта российские войска захватили Энергодар Запорожской области — город, в котором расположена АЭС, саму станцию обстреляли. 21 июля стало известно, что российские оккупанты разместили военную технику, взрывчатку и оружие уже в машинном зале энергоблока АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция полностью вышла из-под контроля агентства, принципы ядерной безопасности на станции нарушены.

По состоянию на 5 сентября, военные РФ все еще остаются на ЗАЭС с оружием и боеприпасами. Четверо представителей МАГАТЭ покинули ЗАЭС, двое остались на постоянной основе.