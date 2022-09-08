Ядерный терроризм: гауляйтер Балицкий угрожает ракетами обстрелять Ровенскую и Хмельницкую АЭС

Гауляйтер временно оккупированных районов Запорожской области Евгений Балицкий пригрозил ядерным терроризмом.
Государственный предатель, экс-нардеп и член "Партии регионов" Балицкий пригрозил обстрелять Хмельницкую и Ровенскую АЭС.
Об этом гауляйтер временно оккупированных районов Запорожья сказал в комментарии российским пропагандистам.
"Пару "Калибров" прилетят в Ровенскую и Хмельницкую АЭС. Вот тогда у этих "легкогендерных" сразу возникнет желание подумать о своей жизни. Вот когда ударим по Ровенской или Хмельницкой АЭС, риторика американцев сразу изменится", — заявил террорист Балицкий.
Напомним, жители Запорожской области, особенно районов вокруг ЗАЭС, призывают найти способ для эвакуации.
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