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Ядерный терроризм: гауляйтер Балицкий угрожает ракетами обстрелять Ровенскую и Хмельницкую АЭС

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Ядерный терроризм: гауляйтер Балицкий угрожает ракетами обстрелять Ровенскую и Хмельницкую АЭС

Фото: Ровенская атомная электростанция

Гауляйтер временно оккупированных районов Запорожской области Евгений Балицкий пригрозил ядерным терроризмом.

Государственный предатель, экс-нардеп и член "Партии регионов" Балицкий пригрозил обстрелять Хмельницкую и Ровенскую АЭС.

Об этом гауляйтер временно оккупированных районов Запорожья сказал в комментарии российским пропагандистам.

"Пару "Калибров" прилетят в Ровенскую и Хмельницкую АЭС. Вот тогда у этих "легкогендерных" сразу возникнет желание подумать о своей жизни. Вот когда ударим по Ровенской или Хмельницкой АЭС, риторика американцев сразу изменится", — заявил террорист Балицкий.

Напомним, жители Запорожской области, особенно районов вокруг ЗАЭС, призывают найти способ для эвакуации.

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