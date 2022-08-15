Ядерный терроризм оккупантов на ЗАЭС: Зеленский призвал к новым жестким санкциям против России и "Росатома"

Глава государства подчеркнул, что любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может оказаться ударом по многим странам мира, что приведет к страшным последствиям.

Об этом украинский президент сказал в традиционном видеообращении поздно вечером 15 августа.

"Россия не прекращает свои шантажистские действия на Запорожской атомной станции и вокруг нее. Провокативные обстрелы территории АЭС продолжаются. Под прикрытием станции оккупанты обстреливают города и общины рядом. Прямо на объектах станции российские военные прячут боеприпасы и технику. Все это очевидно свидетельствует о том, что Россия отвергает требования безопасности Евросоюза и 15 других стран – всего 42, которые призвали Россию вывести свои силы со станции, в частности, Турция, Грузия, Британия, Корея, Япония, Австралия, Канада, Соединенные Штаты. Америки Если государство-террорист позволяет себе полностью игнорировать требования международного сообщества, а тем более в такой чувствительной теме, то это однозначно свидетельствует о необходимости немедленных действий", — сказал политик.

Зеленский отметил, что вопрос угрозы ядерной катастрофы из-за предполагаемого взрыва на Запорожской АЭС вынесен на самый высокий международный уровень – ООН и МАГАТЭ.

"Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может стать ударом и по странам Европейского Союза, и по Турции, и по Грузии, и по странам из более отдаленных регионов. Все зависит только от направления и силы ветра. Если из-за действий России произойдет катастрофа, Последствия могут ударить и по тем, кто пока молчит.Этот вопрос уже вынесен на самый высокий международный уровень – ООН и МАГАТЭ.Конечно, российский ядерный шантаж обсуждается и между государствами.Есть соответствующее заявление министров иностранных дел «Большой семерки». что Россия ответственна за этот ядерный кризис", — добавил глава государства.

Глава Украины подчеркнул, что все войска России должны немедленно покинуть Запорожскую АЭС, чтобы ядерный объект снова перешел под контроль Украины.

"Все российские силы должны немедленно убраться с территории станции и соседних районов – без всяких условий. Мир многие десятилетия боролся за надлежащий контроль над всеми действиями с ядерными материалами и радиационную безопасность. И если сейчас миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить одну атомную станцию, это значит, что мир проиграет. Еще есть шанс не допустить этого проигрыша", — сказал политик.

Следует отметить, что ситуация вблизи Запорожской АЭС становится все более тревожной. Сегодня, 15 августа, российские кафиры повредили распределительное устройство на станции. Есть высокий риск утечки радиации и пожара. Как следствие, один из трех работающих энергоблоков теперь отключен.

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