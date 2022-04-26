"Ядерный терроризм": несмотря на призывы украинцев, мир бездействует в вопросе безопасности ядерных объектов от атак россиян

Рафаэль Гросси - генеральный директор Международного агентства по атомной энергии сегодня будет в Чернобыльской зоне, и это уже второй визит главы МАГАТЭ в нашу страну за последний месяц.

Украина - это 15 атомных энергоблоков, несколько хранилищ отработанного ядерного топлива, подкритическая установка "Источник нейтронов". Любая авария на них вызовет радиоактивное загрязнение такой силы, что затмит катастрофу 1986 года, говорится в ТСН.

Все эти объекты были и остаются под угрозой российских обстрелов. Недавние пролеты российских крылатых ракет над Южноукраинской и Хмельницкой АЭС - лишь лишнее тому подтверждение.

Ядерная безопасность всего мира в руках организации МАГАТЭ. Однако до сих пор агентство под крылом ООН полноценную защиту украинских ядерных объектов гарантировать не может. В официальных релизах на своем сайте там еще войну России против Украины называют "ситуацией". Несмотря на то, что официальный Киев с первых часов оккупации Чернобыльской атомной электростанции постоянно отмечал - АЭС нашей страны нуждаются в демилитаризации.

«Я еще раз обращаюсь к нашим международным партнерам, Еврокомиссии, МАГАТЭ, ООН, ОБСЕ: помогите нам защитить ядерные объекты! Сейчас необходимо заставить врага покинуть АЭС и установить 30-километровую демилитаризованную зону вокруг объектов атомной энергетики Украины», — отмечал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Но реакция МАГАТЭ ограничилась постом в Твиттере о глубоком беспокойстве и мониторинге радиационных показателей. Даже обесточивание Чернобыльской АЭС не вывело из равновесия главного регулятора планеты - там только сообщили о намерении приехать в Украину.

В полном игноре остались и попытки созвать Совбез ООН, когда рашисты обстреляли и захватили Запорожскую АЭС. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гроси посетил Украину только 31 марта. С собой привез персональные дозиметры, а на вопрос: как может помочь освободить украинские ядерные объекты - ответил: "МАГАТЭ является технической организацией и не участвует в мирных или политических переговорах".

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко утверждает, что до 24 февраля никто в мире не мог даже представить, что какой-то сумасшедший может выдать приказ об обстреле ядерных объектов. А потому не существует ни одного документа, который бы подсказал, как действовать, когда чужаки захватывают атомные электростанции и тем более превращают их в военные базы. Впрочем, дело не только в отсутствии протоколов. «Эта известная организация, к сожалению, фактически контролируется россиянами. И они очень активно работали в том направлении, чтобы получить контроль над процессами внутри МАГАТЭ», – директор центра исследования энергетики Александр Харченко.

Управляет МАГАТЭ сейчас аргентинец Рафаэль Гросси. Но первый его заместитель - руководитель департамента ядерной безопасности - россиянин Михаил Чудаков. В 2019 году он сменил на этом посту еще одного выходца из «Росатома». Соответственно, в международном агентстве почти половина персонала - это люди с паспортами РФ.

«Взносы России достаточно ощутимы, и «Росатом» всегда был организацией, которая готова заплатить еще. И они очень разумно и удачно так делали свои взносы, и таким образом проталкивали своих людей на эти должности. Вот наш человек возглавит, а мы будем в ответ финансировать такие исследования, и они таким образом многого добились», — добавляет Харченко.

Поэтому сейчас Украина активно работает над тем, чтобы заставить мир ввести экономические санкции против «Росатома» и прекратить сотрудничество с РФ. Украинцы, например, уже отказались от покупки топливных энергосборок для наших АЭС.

26 апреля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси - на Чернобыльской атомной станции, сюда сотрудники агентства привезли оборудование для измерения радиации. То, что стояло здесь раньше - россияне похитили. Появление здесь достопочтенного чиновника - хороший сигнал поддержки ядерной безопасности мира.

В Украине надеются, что вместе с ним появятся новые протоколы безопасности на ядерных объектах, где будет четко прописано, что нужно делать со страной - ядерным террористом. И до сих пор удерживает в заложниках еще одну нашу электростанцию - крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС.

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