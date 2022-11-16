Ядерный терроризм РФ: Ровенская АЭС остановила работу одного из четырех энергоблоков, а Хмельницкая – два

Из-за ракетных ударов РФ 15 ноября Ровенская АЭС остановила работу одного из четырех энергоблоков, а Хмельницкая – два.

Об этом говорится на сайте МАГАТЭ.

Также читайте Ракетная атака России по Киевской области: Кулеба призвал готовиться к тяжелой неделе

В сообщении отмечается, что 15 ноября Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС) потеряла полный доступ к электросети более чем на 9 часов, поэтому она была вынуждена перейти на дизельные генераторы для резервного питания. После того, как станция восстановила внешнюю электроэнергию через две резервные линии электропередачи 330 киловольт (кВ) дизель-генераторы были остановлены.

"Подключение ХАЭС к электросети было полностью трачено в 18:35 по местному времени 15 ноября после того, как в течение двух с половиной часов из-за ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры страны были потеряны четыре действующих линии электропередач. В этот период были остановлены два реактора станции, что приостановило подачу электроэнергии домохозяйствам, заводам и тому подобное", — говорится в заявлении.

Также из-за ракетного терроризма России была остановлена ​​работа одного из четырех энергоблоков Ровенской АЭС. Сообщается, что электростанция лишилась подключения к одной из линий электропередач напряжением 750 кВ. В результате АЭС снизила мощность, а один из четырех ее блоков автоматически отключился, в 04:00 увеличила мощность еще одного энергоблока, чтобы продолжить подачу электроэнергии в украинскую сеть.

"Это было очень тревожное развитие событий. Он показывает потенциальные риски ядерной безопасности, с которыми сталкиваются все ядерные объекты Украины во время этой ужасной войны, а не только Запорожская атомная электростанция. В то время как на Хмельницкой атомной электростанции восстановлено дистанционное электроснабжение, вчерашняя потеря электроэнергии четко демонстрирует, что ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью в Украине может внезапно ухудшиться, повышая риск ядерной аварии", – прокомментировал генеральный директор Гросси.

Напомним, Россия от 24 февраля массированно обстреливает ракетами Украину, из-за чего периодически вводят отключение электроэнергии. Предупреждают, что отключение может возрасти вдвое – до шести-восьми часов за раз.

Украинская разведка считает, что ракетный террор будет продолжаться. Цель россиян – это дестабилизация ситуации в Украине и распространение паники среди гражданских.

Война России против Украины: лидеры G20 выпустили совместное заявление

Читайте также: