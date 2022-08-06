Ядерный терроризм РФ: СМИ заявляют, что Запорожская АЭС может быть заминирована оккупантами

Крупнейшая атомная электростанция в Европе – Запорожская АЭС, расположенная в захваченном оккупантами Энергодаре, может быть заминирована.

Об этом свидетельствует видео, на котором видна подозрительная активность российских оккупантов на территории ЗАЭС, которые якобы завезли неизвестный груз на атомную электростанцию.

Об этом сообщает The Insider со ссылкой на два источника.

По данным источника, колонна военных грузовиков прибыла на территорию АЭС 2 августа. Грузовики остановились между первым и вторым энергоблоками и через некоторое время часть колонны одной машиной начала заезжать на территорию машинного зала первого энергоблока через грузовые ворота. По данным источника, россияне могли заменять машинный зал.

Как сообщает другой источник, на территории станции находятся около 500 российских солдат и военная техника, в том числе БТРы, зенитные установки и техника для радиохимической разведки, а территория вокруг станции заминирована российскими войсками. Был ли энергоблок заминирован или его просто используют для хранения взрывчатки — неизвестно.

Как добавляют источники, захватом ЗАЭС руководил генерал-майор Алексей Домбровский, после чего командование передали генерал-майору РХБЗ ВС РФ Валерию Васильеву.

Напомним, 5 августа во временно захваченном Энергодаре россияне устроили провокацию, открыв огонь в направлении Запорожской АЭС. В результате вражеского обстрела зафиксировано три "прилета" у промышленной площадки ЗАЭС. Вечером этого же дня русские войска обстреляли атомная электростанция из реактивных систем залпового огня.

Из — за вражеских обстрелов АЭС повреждены линии электропередач. Четвертый энергоблок станции был отключен от энергосистемы.

Оккупанты обстрелами возле ЗАЭС устроили угрозу всей Европе! Обращение Зеленского за 5 августа

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