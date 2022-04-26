"Ядерный терроризм": россияне и дальше оккупируют ЗАЭС, а вот Чернобыльская зона им уже "мстит"

"Ядерный терроризм": россияне и дальше оккупируют ЗАЭС, а вот Чернобыльская зона им уже "мстит"

Запорожская АЭС в Энергодаре до сих пор оккупирована, из Чернобыля россиян уже выгнали, но рисков после их пребывания на ЧАЭС увеличилось из-за разграбления и перекопанной почвы в опасных зонах.

Ядерный терроризм – так квалифицируют в Украине захват российскими войсками двух атомных станций, говорится в ТСН.

2 апреля над Чернобыльской атомной станцией снова подняли украинский флаг после 37 дней оккупации российскими войсками. Но в Чернобыльской зоне сейчас повсюду следы пребывания россиян. Это и разбитая техника вдоль дороги на Иванков, а рядом с ней стиральные машины, компьютеры – все то, что незваные гости украли на станции и у здешних обитателей-самоселов. «Сказать, что мы видели армию, нет. Это – вандалы! Это – воры, которые все грабили! Все, что можно ограбить, вот все», – рассказывают местные.

«Грузили награбленное добро. Вплоть до того, что они умудрились у нас оставить четыре новых колеса от БТРа, потому что они мешали им складывать награбленное. Их меньше всего интересовала их боеготовность. Главное, украсть больше», – убеждают люди.

Оккупанты захватили станцию в первый же день войны. Более трех недель в заложниках у них находился 61 работник АЭС. Вместо положенных 12-ти часов их смена длилась 600. Атомщики сумели уговорить российских командиров провести ротацию персонала. На ЧАЭС уехали добровольцы. 9 марта из-за обстрелов станция была обесточена. Без электричества не могли работать системы безопасности, в частности охлаждение бассейна с отработанным ядерным топливом. Угроза ядерной катастрофы в Чернобыле, да еще более масштабной, чем произошедшая здесь 86 года, была вполне реальной. Атомщики запустили резервную систему питания – дизель-генераторы, но запаса топлива для них было на два-три дня.

«Это было действительно опасно. Потому что некоторые системы безопасности не отработать и могли начаться определенные реакции, которые могли привести к катастрофе очень серьезной, связанной с радиационными отходами, с отработанным ядерным топливом. По разговорам я знаю, что сотрудники могли несанкционированно взять горючее у оккупантов и заправить эти дизель-генераторы», — рассказывают работники станции.

Но зона варваров не простила и отомстила им по-своему. Рыжий лес — самое опасное место в Чернобыльской зоне, потому что на него пришелся самый большой выброс радиации при взрыве на ЧАЭС. Несмотря на таблички с предупреждениями, именно здесь россияне решили окапываться. Но они не просто копали, расшевелив зараженную почву. Они целый месяц жили здесь.

«Последствия будут очень тяжелыми. Скорее всего, в большинстве своем это будут смертельные последствия. Они копали, поднимали пыль, жгли костер и трава горела. То есть, они всем, что было на поверхности и тем, что они выкопали, они тем всем дышали. А там находятся такие элементы, которые пропадая в организм, вызывают опасные и часто – смертельные болезни. Частицы гамма-облучения еще не самое критичное, что на них повлияет. Они могли горячие альфа-частицы вдохнуть и они будут с ними до самой смерти», — рассказывают эксперты.

По данным белорусских оппозиционных СМИ, по меньшей мере, сотня российских военных ныне в госпиталях с признаками лучевой болезни. Тысячи единиц военной техники, которую россиянам удалось вывести, также продолжают фонить, медленно убивая невежд.

Когда же оккупанты убирались 159 военных, охранявшие станцию забрали с собой в плен, без вести пропали и четыре атомщика. Скорее всего, их запихали в те автозаки вместе с нацгвардейцами.

Радиационный фон в Чернобыльской зоне, после того как ею прошла военная техника, сейчас немного поднялся. Лабораторию разграбили россияне, поэтому измерить необходимые показатели радиационной безопасности пока невозможно. В зоне до сих пор остаются брошенными россиянами боеприпасы, а территория усеяна минами.

Атомщики жалуются на полную беспомощность международных надзорных органов, в том числе МАГАТЭ, которые ничем не помогли остановить ядерный терроризм России.

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