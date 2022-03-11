Ядерный терроризм: россияне не прекращают попыток уничтожить ядерную установку в Харькове и крушат область

Изюм, Чугуев, Золочев, Балаклея страдают от авианалетов.

В результате российских обстрелов обесточена ядерная установка в Харькове. Это была уже вторая попытка уничтожить Харьковский физико-технический институт. Крушат дома и в области – Изюм, Чугуев, Золочев, Балаклея страдают от авианалетов. Но, несмотря на это, усилиями власти, ВСУ и терробороны людей все же удается эвакуировать из разрушенных городов.

Об этом говорится в ТСН.

Так, под охраной терробороны со второй попытки из Изюма эвакуировали более полутора тысяч человек. 44 автобуса с женщинами, детьми, домашними животными и самым дорогим в маленьких рюкзачках. Несмотря на договоренности, режим тишины не раз прерывался обстрелами. В Лозовой освобожденные из ловушки люди смогли наконец выдохнуть. Там их накормили и расселили. От усталости люди уже не проявляют никаких эмоций.

В настоящее время их Изюм находится в осаде врага. Неделю как туда невозможно доставить ни продукты, ни лекарства. Там остались еще сотни жителей, которые не захотели покидать свои разрушенные дома. Враг уже сравнял с землей центр города — авиацией разбили дома, школы и церковь.

Какая ситуация в Харькове

На уничтоженном дворе в поселке Золочев в Харьковской области погибла 56-летняя женщина. Еще 2 человека получили ранения. Били градами сегодня и по городу Чугуев. Пострадали около десятка жилых домов, здание СБУ и школа. Есть пострадавшие посреди мирных.

«Поврежден был электрокабель, поставляющий электроэрнегию в Чугуев, Кочеток. Люди работают на линии и делают все возможное, чтобы обеспечить освещение. Также проводятся работы на котельной», – рассказывает городской голова Чугуева Галина Минаева.

Пожар в Харькове, который тоже не оставляют в покое россияне. Горит физико-технический институт. Вместе с ним оккупанты обстреляли и рядом жилые дома. За 15 дней войны в городе разрушили 4 сотни многоэтажек.

В окрестностях Харькова наши защитники продолжают уничтожать рашистов при попытке нападения. А один из «Тигров», на котором недавно была оккупантская символика, служит на стороне харьковской терробороны в сине-желтой окраске.