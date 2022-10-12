Ядерный удар РФ "почти наверняка" спровоцирует физический ответ – чиновник НАТО

В НАТО предупредили, что любое применение Москвой ядерного оружия будет иметь "беспрецедентные последствия" для России.

Российский ядерный удар, "по всей вероятности", вызовет "физический ответ" со стороны союзников и, возможно, со стороны НАТО.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Альянса в Брюсселе, передает CNN.

По информации издания, высокопоставленный чиновник НАТО предупредил, что любое применение Москвой ядерного оружия будет иметь "беспрецедентные последствия" для России.

"Это почти наверняка приведет к физическому ответу со стороны многих союзников и, возможно, со стороны самого НАТО", — сказал он.

Чиновник добавил, что Москва использует свои ядерные угрозы главным образом для того, чтобы удержать Североатлантический союз и другие страны от прямого вступления в войну.

Ядерный удар: шантаж или реальная угроза

Напомним, 29 сентября издание CNN со ссылкой на разведданные США сообщило, что вероятность того, что президент РФ Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие в войне против Украины, возможно, является самой высокой с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Ранее в Пентагоне заявили, что "серьезно относятся" к ядерным угрозам Путина.

Советник Офиса президента Алексей Арестович предположил, что Путин может применить ядерное оружие с территории Беларуси, чтобы потом всю ответственность за преступление переложить на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

А российский политолог и публицист Андрей Пионтковский назвал три причины, почему Путин не отважится применить ядерное оружие против Украины.