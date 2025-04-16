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Ядовитый газ в "Шахедах": как действовать украинцам в случае поражения
Рассказываем о симптомах, первой помощи и последствиях для здоровья.
Россия может использовать против гражданского населения новую угрозу — боевые ирританты. По данным Центра противодействия дезинформации, в одном из враждебных беспилотников типа «Шахед» была обнаружена капсула с концентрированным веществом CS — известным химическим раздражителем.
Информацию о последствиях для здоровья обнародовали Pubchem.
По информации главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Донецкой области наши защитники сбили дроны-камикадзе, внутри которых были капсулы с концентрированным газом-иритантом. Это очередное доказательство того, что россияне используют химическое оружие. Украинцев призывают быть осторожными с обломками шахедов и не подходить к подозрительным предметам: они могут представлять смертельную опасность.
Что такое иритант (CS)?
CS — это слезоточивый газ, вызывающий острое раздражение слизистых оболочек, кожи и дыхательных путей. Он тяжелее воздуха, поэтому может скапливаться в помещениях или низинах. Основные риски:
Токсичен при вдыхании, контакте с кожей или проглатывании.
Может вызвать аллергические реакции, астматические приступы, даже отек легких.
При высокой концентрации или длительном воздействии поражает печень, сердце и легкие.
Симптомы отравления:
Глаза: резкая боль, слезотечение, спазм век, временное размытое зрение.
Кожа: покраснение, жжение, возможны химические ожоги.
Дыхание: кашель, чувство сжатия в грудах, одышка.
Общие симптомы: тошнота, головные боли, слабость.
В высоких концентрациях или при длительном воздействии CS может вызвать отек легких, поражение печени и сердца.
Первая помощь:
Глаза
Промойте глаза большим количеством воды или физраствором не менее 15–20 минут. Извлеките контактные линзы (если они есть). Затем обязательно обратитесь к врачу, даже если симптомы отсутствуют.
Не используйте мази без назначения врача! Не используйте глазные капли без назначения врача, некоторые могут ухудшить состояние.
Кожа:
Снимите загрязненную одежду (не касаясь лица). При необходимости разрежьте одежду, которая снимается через голову. Промойте участки мылом и водой.
Вдыхание:
Потерпевший должен немедленно покинуть зону поражения и вдохнуть свежий воздух. При симптомах (хрипы, кашель, удушье, жжение) — вызвать врача.
Проглатывание:
Не вызывайте рвоту! Если пострадавший в сознании — дайте 1–2 стакана воды. Если человек потерял сознание или в конвульсиях — ничего не давайте в рот, переверните его на бок и следите за дыханием. В любом случае — как можно скорее обратитесь в больницу.
Последствия для здоровья
Краткосрочное влияние: симптомы исчезают через 30–60 минут после прекращения контакта.
Долгосрочное воздействие: при повторном отравлении возможны дерматит, астма, повреждение легких.
Как защититься?
При контакте CS необходимо:
защитить глаза и дыхательные пути (используйте маску, платок, очки).
быстро покинуть место, двигаясь против ветра.
подняться как можно выше место.
после контакта выбросьте одежду (он сохраняет вещество).
не касаться лица руками, особенно глаз и рта.
Если симптомы не исчезают или ухудшаются — срочно обратитесь к врачу.
Напомним, ранее в СМИ сообщили, что оккупанты могут наносить токсичные вещества на корпуса дронов, чтобы нанести дополнительный ущерб тем, кто контактирует с обломками после ущерба.