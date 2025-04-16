Ядовитый газ в "Шахедах": как действовать украинцам в случае поражения

Шахеды с иритантом

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Россия может использовать против гражданского населения новую угрозу — боевые ирританты. По данным Центра противодействия дезинформации, в одном из враждебных беспилотников типа «Шахед» была обнаружена капсула с концентрированным веществом CS — известным химическим раздражителем.

Информацию о последствиях для здоровья обнародовали Pubchem.

По информации главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Донецкой области наши защитники сбили дроны-камикадзе, внутри которых были капсулы с концентрированным газом-иритантом. Это очередное доказательство того, что россияне используют химическое оружие. Украинцев призывают быть осторожными с обломками шахедов и не подходить к подозрительным предметам: они могут представлять смертельную опасность.

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Что такое иритант (CS)?

CS — это слезоточивый газ, вызывающий острое раздражение слизистых оболочек, кожи и дыхательных путей. Он тяжелее воздуха, поэтому может скапливаться в помещениях или низинах. Основные риски:

Токсичен при вдыхании, контакте с кожей или проглатывании.

Может вызвать аллергические реакции, астматические приступы, даже отек легких.

При высокой концентрации или длительном воздействии поражает печень, сердце и легкие.

Симптомы отравления:

Глаза: резкая боль, слезотечение, спазм век, временное размытое зрение.

Кожа: покраснение, жжение, возможны химические ожоги.

Дыхание: кашель, чувство сжатия в грудах, одышка.

Общие симптомы: тошнота, головные боли, слабость.

В высоких концентрациях или при длительном воздействии CS может вызвать отек легких, поражение печени и сердца.

Первая помощь:

Глаза

Промойте глаза большим количеством воды или физраствором не менее 15–20 минут. Извлеките контактные линзы (если они есть). Затем обязательно обратитесь к врачу, даже если симптомы отсутствуют.

Не используйте мази без назначения врача! Не используйте глазные капли без назначения врача, некоторые могут ухудшить состояние.

Кожа:

Снимите загрязненную одежду (не касаясь лица). При необходимости разрежьте одежду, которая снимается через голову. Промойте участки мылом и водой.

Вдыхание:

Потерпевший должен немедленно покинуть зону поражения и вдохнуть свежий воздух. При симптомах (хрипы, кашель, удушье, жжение) — вызвать врача.

Проглатывание:

Не вызывайте рвоту! Если пострадавший в сознании — дайте 1–2 стакана воды. Если человек потерял сознание или в конвульсиях — ничего не давайте в рот, переверните его на бок и следите за дыханием. В любом случае — как можно скорее обратитесь в больницу.

Последствия для здоровья

Краткосрочное влияние: симптомы исчезают через 30–60 минут после прекращения контакта.

Долгосрочное воздействие: при повторном отравлении возможны дерматит, астма, повреждение легких.

Как защититься?

При контакте CS необходимо:

защитить глаза и дыхательные пути (используйте маску, платок, очки).

быстро покинуть место, двигаясь против ветра.

подняться как можно выше место.

после контакта выбросьте одежду (он сохраняет вещество).

не касаться лица руками, особенно глаз и рта.

Если симптомы не исчезают или ухудшаются — срочно обратитесь к врачу.

Напомним, ранее в СМИ сообщили, что оккупанты могут наносить токсичные вещества на корпуса дронов, чтобы нанести дополнительный ущерб тем, кто контактирует с обломками после ущерба.