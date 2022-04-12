"Як ти?": The Hardkiss выпустили чувственную песню о войне, от которой по телу "бегают мурашки"

"Як ти?": The Hardkiss выпустили чувственную песню о войне, от которой по телу "бегают мурашки"

Все заработанные деньги от прослушиваний композиции участники коллектива отдадут на гуманитарные нужды.

Группа The Hardkiss выпустила чувственную песню о войне, которая получила название "Як ти?".

Как отметили участники коллектива, композиция получила такое название, ведь именно из этой фразы "Як ти?" начинается утро почти каждого украинца. В этих двух словах заложена любовь, забота, переживание, страх.

"Як ти?" — новое "я люблю тебя". Так начинается мое каждое утро, день и вечер с родителями, командой, друзьями. Как и у каждого украинца. В этих двух словах наша любовь, забота, переживание, страх. Самое важное, чтобы ответили на звонок и сообщения, только тогда выдохнешь", — отметила Санина.

The Hardkiss выпустили чувственную песню о войне / пресс-служба The Hardkiss

Как призналась Юлия Санина, она месяц не решалась написать новую песню, ведь была в шоке от того, что происходит в Украине. Впрочем, все же решилась выпустить чувственную песню о войне, олицетворяющую душевное состояние украинцев.

"Месяц я не решалась сесть писать, меня охватывала ненависть и ярость. А потом я решила, что не смогу иначе пережить эти эмоции, нужно выкрикивать эту боль. Я чувствую, что будут еще написаны песни о благодарности и увлечении нашей нацией в борьбе с русскими оккупантами. Песни о любви, о надежде... А пока — "Як ти?", — поделилась Санина.

К слову коллектив решил отдать все заработанные от прослушиваний композиции средства на гуманитарные нужды украинцев.

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