Ян-Джевелин: переселенцы из Киева назвали новорожденного сына в честь оружия, чтобы имя его оберегало

Новоиспеченные родители выключили фантазию, и теперь среди мальчиков есть, например, Одед, Сулейман

Один на всю Украину – Джевелин. Такое необычное имя своему новорожденному сыну дала семья переселенцев из Киева. Родители уверены: это станет для их малыша оберегом.

Об этом говорится в ТСН.

Малышу всего три недели, а он уже настоящая знаменитость. О нем многие слышали не только в Украине, но и за границей. Из-за двойного необычного имени.

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«Будет представляться как Ян, но будет дополнительное имя Джевелин», – говорит отец малыша.

Родители решили так назвать сына, потому что патриотично. И с начала войны у всех на слуху. Джевелин – это мощное оружие, которое шелушит рашистскую технику, словно семечки. Анастасия и Игорь уверены: имя станет для мальчика талисманом. «Кто-то говорит, что Джевелин – это средство убийства, но для нашей страны – это защита и для нас это защита», – говорит отец мальчика.

«Вот оно пишется Джавелином. Я попросила, чтобы написали Джевелин, чтобы когда вырастет, мог взять сокращенное имя Джев», – добавляет мама.

Родился Ян-Джевелин в Винницкой области. Сюда его родители скрылись от войны из столицы. Для жителей семитысячного поселка городского типа имя показалось очень необычным. Даже бабушки и дедушки мальчика удивлялись. Потому что необычно и провокативно. Семья, приютившая Семеновых – поначалу тоже была ошеломлена.

«Я была в шоке. А потом – это же ваше желание. Идея классная. Отрицательной реакции не было», – говорит хозяйка Людмила.

А вот старший братец Артемко – в восторге.

Давать имена, чтобы не как у всех — как соревнования. Только за первые 35 дней с начала полномасштабного рашистского вторжения на свет в Украине появилось почти двадцать две тысячи малышей.

Новоиспеченные родители выключили фантазию, и теперь среди мальчиков есть, например, Одед, Сулейман, Лучезар и Михаил-Мир. Девочек, конечно, тоже решили сделать особенными. И называли Добрянами, Ругаями и Шашанами. Впрочем, наиболее популярными остаются более привычные имена.

«Самыми популярными именами для девушек выбирают Алиса, София, Мария. а мужские имена – Марк, Матвей, Дмитрий, Андрей», – рассказывают в ЗАГСе.

Семья переселенцев из Киева назвала сына Джевелином

Между тем родители Яна-Джевелина мечтают увидеть ребенка с похожим нетипичным именем. Речь идет о девочке Джавелине. Что такое есть – писали даже на соцстранице министерства юстиции. Был и плакат посреди Львова, где новорожденную красавицу держит мама Людмила. Правда, сама женщина впоследствии объяснила: дочь – на самом деле Ника. Джавелина – это была только шутка.

Александра тоже уверена: у детей должны быть традиционные имена. На днях она родила двойню. Девочку назвали Марией. Мальчика – Иваном. Хотя некоторые привычные имена – уже становятся эксклюзивными.

«Недавно девочку окрестили Ирина. Также мальчика – Сергей. Сейчас это уже редкие имена», – говорят в ЗАГСе.

Родители же Яна-Джевелина сыном не радуются. Уверены: вырастет настоящим казаком. А если потом захочет сменить имя, то против не будут. Главное, говорят, чтобы сынишка был счастлив. И никогда не знал, что такое война.

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