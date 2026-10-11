Яндекс пылает и «лежит»: дроны атаковали дата-центр в российском Владимире (фото, видео)

Владимир в дыму, такси и банки «лежат»: массированная атака дронов парализовала сервисы Яндекса / © ASTRA

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В ночь на 11 октября дроны атаковали дата-центр «Яндекса» в российском городе Владимир.

Об этом сообщают OSINT-канал Exilenova+, ASTRA и другие каналы.

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Утром Yandex сообщил о масштабном сбое и нарушении электропитания в зоне, физически размещаемой в дата-центре во Владимире.

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«Яндекс был не готов к таким последствиям. Это только третий дата-центр. И сгорели они не полностью, о чем свидетельствуют предварительные спутниковые данные. Безусловно, нужно продолжать. У них все завязано на Яндексе», — отмечают в Exilenova+.

В то же время из разных регионов России поступают сообщения о сбоях в сервисах и приложениях «Яндекса», например, что не работают программы «Яндекс Такси» и поэтому не отображаются доступные водители на линии.

Также проблемы с работой сервисов такси фиксируют не только в России, но и в Беларуси, Казахстане, Армении и Сербии.

«У водителей такси не работает приложение. Они не могут даже зайти в аккаунты, а у тех, кого не выкинуло из приложения, сбита навигация. Пассажиры, если вызывают такси, могут только ехать за наличку. Поддержка „Яндекса“ для водителей недоступна. В группах таксистов пишут, что у всех так. В парках тоже подтверждают, что проблема есть у всех», — рассказал один из водителей канала ASTRA.

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Кроме того, часть российских пользователей потеряла доступ к банковским сервисам и не может получить доступ к своим деньгам.

Между тем, в пабликах ходят фото и видео после пожара в дата-центре Yandex, где видно, что целый район Владимира заволокло дымом.

В результате атаки без электричества остались около 5 тысяч жителей Владимира.

Об этом сообщил «гауляйтер» Владимирской области Александр Авдеев. По его словам, после атаки произошло отключение двух подстанций, которые снабжают электроэнергией около 5 тысяч жителей.

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Из ближайших к атакуемому объекту дому эвакуировали жителей.

Дата публикации 09:18, 11.10.26 Количество просмотров 27 Дроны атаковали третий дата-центр Яндекса в России

Напомним, в ночь на 11 октября был атакован дата-центр «Яндекса» в городе Владимир. Это уже третий объект компании, атакованный в этом месяце. 8 октября атаковали дата-центр «Яндекса» в городе Сасово Рязанской области. Днем позже — дата-центр в Калуге.

Ранее Владимир Зеленский, комментируя удары по дата-центру «Яндекса», заявил, что Украина отвечает на российские удары по инфраструктуре, в том числе атаки по украинским дата-центрам.

Мы писали, что в результате российских ударов 1 октября киевский дата-центр «Парковый» получил критические повреждения и полностью прекратил работу без возможности восстановления.

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