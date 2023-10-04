"Яничарство современного мира": Лубинец рассказал, как россияне размещают украинских детей в лагеря

В лагеря попадают не только парни, но и девушки.

Россияне из украинских детей, которых похитили, растят новое поколение российских военнослужащих, которые в будущем, наверное, по мнению россиян, должны снова воевать против Украины или против других государств.

Такое мнение высказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

В частности, россияне "направляют" детей в специальные лагеря.

"По поводу учений — да, они принудительны, там фактически нет выбора у наших детей, принимать ли в этом участие, или не принимать... Это официальная программа учебная... на территории Российской Федерации для украинских детей. Я это подчеркиваю., подтверждаю, что именно в первую очередь украинских детей пытаются записать физически в разные военные организации и провести через подобные учения", — рассказал он.

По его словам, россияне это делают не просто сознательно, мол, это так называемое янычарство современного мира.

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"Завоевали территорию, забрали детей... воспитали новых военных и послали снова их умирать за "великую Россию. Сколько таких лагерей на территории всей России нам пока не удалось установить. Но по состоянию на данный момент мы можем говорить, что не менее 70 подобных лагерей действуют... в том числе на временно оккупированных территориях Украины", — добавил он.

Отметим, что в лагеря попадают не только парни, но и девушки.

Между тем, пророссийские платные аккаунты распространяют в соцсетях "советы" от международной организации Save the Children in Ukraine о том, как обезопасить ребенка от похищения на органы в Украине.

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