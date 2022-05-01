Япония хочет засекретить руководящие принципы обороны из-за войны в Украине

Япония планирует частично классифицировать руководящие принципы национальной обороны в рамках серьезного пересмотра политики безопасности страны до конца года.

Такая инициатива позволит более эффективно противодействовать увеличенным региональным угрозам со стороны Китая и России.

Об этом сообщает агентство Kyodo News.

"Конфиденциальность пересмотренной версии руководящих принципов программы национальной обороны, 10-летней политики наращивания обороны будет соответствовать в основном засекреченной Стратегии национальной обороны США. Это позволит Японии иметь более конкретную стратегию по непредвиденным обстоятельствам, в том числе с участием Северной Кореи через ее ракетные ", – сообщили источники изданию.

Известно, что инициатива продиктована также на фоне полномасштабного нападения РФ на Украину.

При рассмотрении обновления программы обороны правительством Японии будет сделан акцент на вопросе о том, сможет ли страна получить возможности для нападения на вражеские базы при ответном ударе, учитывая ее исключительно оборонную политику.

Путин объявил о необходимости модернизации войск на Мурманске - есть ли опасность для Арктики - "Ночной дозор"

Напомним, что войска России, варварски напавшие на Украину 24 февраля и цинично уничтожающие ее территорию уже 67 дней, нацелены незаконно оккупировать Херсон в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.