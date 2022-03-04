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Япония направит Украине бронежилеты, зимнюю одежду, продукты

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Япония направит Украине бронежилеты, зимнюю одежду, продукты

Associated Press

Правительство Японии объявило о 100 миллионах долларов на чрезвычайную гуманитарную помощь Украине.

Япония направит Украине, на которую цинично напала Россия, гуманитарную помощь, в частности, бронежилеты, зимнюю одежду, продукты.

Соответствующее решение приняло правительство, пишут местные СМИ.

"Правительство начало вносить коррективы по поставке медикаментов и бронежилетов, принадлежащих Силам Самообороны, в Украину, которая испытала вторжение России. Правительство уже объявило о 100 миллионах долларов на чрезвычайную гуманитарную помощь, но также предоставит товары", - раскрыл подробности чиновник.

Западные страны предоставляют оружие одна за другой, но Япония собирается предоставлять лекарства и другие предметы поставки с гуманитарной точки зрения.

"Финансовая поддержка важна, но Япония может что-то поддержать, в частности, фармацевтику", — сказал премьер-министр Фумио Кисида.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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