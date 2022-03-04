Япония направит Украине бронежилеты, зимнюю одежду, продукты

Правительство Японии объявило о 100 миллионах долларов на чрезвычайную гуманитарную помощь Украине.

Япония направит Украине, на которую цинично напала Россия, гуманитарную помощь, в частности, бронежилеты, зимнюю одежду, продукты.

Соответствующее решение приняло правительство, пишут местные СМИ.

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"Правительство начало вносить коррективы по поставке медикаментов и бронежилетов, принадлежащих Силам Самообороны, в Украину, которая испытала вторжение России. Правительство уже объявило о 100 миллионах долларов на чрезвычайную гуманитарную помощь, но также предоставит товары", - раскрыл подробности чиновник.

Западные страны предоставляют оружие одна за другой, но Япония собирается предоставлять лекарства и другие предметы поставки с гуманитарной точки зрения.