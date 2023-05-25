Япония подняла в воздух истребители после того, как обнаружила над Японским морем российские самолеты

Россияне проводили над Тихим океаном и Японским морем разведку.
Япония заметила над Тихим океаном и Японским морем русские военные самолеты. В ответ страна подняла в небо истребители.
Об этом сообщает Sky News.
Как отмечается, Минобороны Японии обнаружили один российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20. Он совершал круговой полет из Охотского моря в Тихий океан. Еще один Ил-20 летел вблизи острова Садо.
В ответ Япония подняла в воздух истребители.
Напомним, что вооруженные силы Украины получили от Японии 100 военных автомобилей и 30 тысяч пищевых наборов.
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