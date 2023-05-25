Япония подняла в воздух истребители после того, как обнаружила над Японским морем российские самолеты

Россияне проводили над Тихим океаном и Японским морем разведку.

Япония заметила над Тихим океаном и Японским морем русские военные самолеты. В ответ страна подняла в небо истребители.

Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, Минобороны Японии обнаружили один российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20. Он совершал круговой полет из Охотского моря в Тихий океан. Еще один Ил-20 летел вблизи острова Садо.

В ответ Япония подняла в воздух истребители.

Напомним, что вооруженные силы Украины получили от Японии 100 военных автомобилей и 30 тысяч пищевых наборов.

Читайте также: