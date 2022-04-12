Япония ввела санкции против дочек Путина и еще около 400 россиян

Япония ввела санкции против дочек Путина и еще около 400 россиян

Санкции ввели против двух российских банков.

Япония заморозила активы 398 граждан страны-агрессорки России, а также 28 российских компаний.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Японии.

Под санкции попали в основном депутаты госдумы, супруга и дочь главы МИД России Сергея Лаврова, две дочери президента Владимира Путина – Екатерина Тихонова и Мария Воронцова.

Ограничения также затронули два российских банка – "Альфа-банк" и "Сбербанк".

Напомним, МИД Великобритании ввел санкции против двух дочерей президента России Владимира Путина. Также в список санкций попала дочь Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

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