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Япония выделит 13 млрд иен в помощь Украине

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Япония выделит 13 млрд иен в помощь Украине

Associated Press

Это льготные средства для финансирования первоочередных нужд.

Государство продолжает обеспечивать украинцев на прифронтовых и деоккупированных территориях продовольствием, медикаментами и другими товарами первой необходимости, а также обеспечивает программы выплат для вынужденных переселенцев.

Эта и другая помощь возможна также благодаря поддержке и помощи от международных партнеров. Об этом 15 апреля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в видеообращении.

Он отметил, что на заседании правительства оформили договоренности с Правительством Японии по привлечению помощи в размере 13 млрд иен (около 3 млрд гривен).

"Это льготные средства для финансирования первоочередных потребностей нашей страны и украинского народа. Также на днях Министерство финансов подписало соглашение с Правительством Канады о привлечении 500 млн канадских долларов. Переговоры о помощи ведем на всех уровнях и со всеми, кто может и готов помочь", — отметил политик.

Напомним, в Японии утвердили выплаты украинским беженцам. Согласно новым правилам, правительство Японии будет выплачивать социальную помощь украинским беженцам минимум полгода после оформления заявления на получение средств.

Брифинг Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за 15 апреля

Брифинг Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за 15 апреля

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