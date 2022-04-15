Япония выделит 13 млрд иен в помощь Украине

Это льготные средства для финансирования первоочередных нужд.

Государство продолжает обеспечивать украинцев на прифронтовых и деоккупированных территориях продовольствием, медикаментами и другими товарами первой необходимости, а также обеспечивает программы выплат для вынужденных переселенцев.

Эта и другая помощь возможна также благодаря поддержке и помощи от международных партнеров. Об этом 15 апреля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в видеообращении.

Он отметил, что на заседании правительства оформили договоренности с Правительством Японии по привлечению помощи в размере 13 млрд иен (около 3 млрд гривен).

Также читайте Шмыгаль рассказал, сколько в Украине будут получать вынужденные переселенцы

"Это льготные средства для финансирования первоочередных потребностей нашей страны и украинского народа. Также на днях Министерство финансов подписало соглашение с Правительством Канады о привлечении 500 млн канадских долларов. Переговоры о помощи ведем на всех уровнях и со всеми, кто может и готов помочь", — отметил политик.

Напомним, в Японии утвердили выплаты украинским беженцам. Согласно новым правилам, правительство Японии будет выплачивать социальную помощь украинским беженцам минимум полгода после оформления заявления на получение средств.

Брифинг Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за 15 апреля

Читайте также: